红军确认：欧冠决赛菲尔米诺会上场 凯塔没机会

利物浦在对阵托特纳姆的比赛中他们的巴西前锋可以上场，但是几内亚国脚中场球员将错过在马德里的比赛。

克洛普透露菲尔米诺已经准备好在欧冠决赛上场，但是凯塔“没有机会”面对热刺。

在周六的欧冠决赛之前，红军一直在为两名一线队的球星的健康状况而担心。

自4月21日肌肉受伤以来，巴西国脚菲尔米诺只踢了11分钟的比赛——在半决赛第一回合对阵巴塞罗那的比赛中受伤下场坐到了替补席上。

他面临着一场与时间的赛跑，回到克洛普的计划中来。

这位27岁的球员赢得了这场战斗，他的教练在提供这名关键人物的最新消息时表示：“一切都很好，他将从明天(周三)开始训练。”

“到目前为止我们看到的一切都很好，我相信他会没事的。”

在对菲尔米诺做出积极的进展报告的同时，克洛普确认凯塔将不能在对热刺的比赛中扮演任何角色。

他说这位几内亚中场“没有机会”从大腿伤势中恢复。

凯塔仍然有可能在今年夏天参加国家队比赛，他的国家已经把他加入了非洲杯的阵容之中。

然而，他的俱乐部同事们将全部注意力集中放在了与国内对手在马德里的比赛上。

利物浦已经连续第二年进入了欧冠决赛，克洛普和默西塞德郡的所有红军队员都在为12个月前1-3负于皇家马德里而寻找做出补偿的机会。

“我们都很兴奋能再次拥有机会。”德国人补充说。

“我们可能更有经验，但这并没有什么不同，这是关于处理情况，到目前为止，我们以一种很好的方式控制了自己的情绪。”

“我从来没有在决赛中遇到过比这支球队更好的球队。”

“这是一个耸人听闻的情况。我们想要得到它，但在小组赛阶段它似乎看起来会从我们的指缝中溜走，在客场比赛中我们非常的挣扎。”

“但我们以最成熟的方式做到了这一点，以1-0击败了意大利球队那不勒斯。从那以后，我们所有的客场比赛都给人留下了深刻的印象。”

“计划又来了。现在我们又来到了决赛，真是不可思议。在基辅对马德里是这支球队发展的起点，100%。

“这支球队甚至无法与去年的球队相比。”