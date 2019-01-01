红军球迷超级巨大喜讯？卡利乌斯希望继续留在土超

洛里斯·卡利乌斯表示，他希望下赛季继续留在贝西克塔斯，不会回到利物浦。

去年8月，卡利乌斯以两年的租借合同加盟了土耳其豪门贝西克塔斯。几个月前，他在欧冠决赛中表现不佳。

在贝西克塔斯1-2输给特拉布宗体育后，这位25岁的球员透露他不相信自己会重返英超。

“这是一场团队比赛。我不能忘记这一点，我很失望。也许我们能得到一分。我们(在赛季结束前)还有一场比赛，还有一场比赛要赢。然后我们将继续我们的准备工作。我想如果所有的人都高兴和满意，我会继续。我和贝西克塔斯的合同还在继续。”

早在3月份，贝西克塔斯的主教练赛诺尔·居内什就承认，从利物浦租借卡利乌斯“根本行不通”。

在3-2战胜科尼亚体育的比赛中，卡利乌斯没有做出常规扑救，他透露自己对门将并不满意。

“他的失球是他的错，”居内什说：“卡利乌斯有点停滞不前，他的活力、动力和对比赛的热情都出了问题。从一开始就是这样。他并不觉得自己是球队的一员，这是我们一直未能解决的问题，当然，我对此负有部分责任。出了什么事，他也不走运。(他)很有天赋，但这并没有奏效，我们有一个问题。让我这么说吧，如果我还有托尔加，我就会让他上场。”

然而，最近，卡利乌斯的状态有所改善，贝西克塔斯不再反对这位门将在2019-20赛季继续留在球队。