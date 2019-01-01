红军球迷赛前遇袭 坚持观战直到中场才晕

默西塞德警方发表声明称，两位红军球迷在那不勒斯遇袭情况属实。

在利物浦客场0-2负于那不勒斯的比赛前，有两名随队远征的利物浦球迷在那不勒斯遭到袭击，目前两人均在医院接受治疗。

默西塞德警方的声明中写道：“我们确认两名球迷在今天（周二，9月17日）早些时候在那不勒斯遭到袭击的报道是真实的。”

“在当地时间下午6点左右，一群驾驶摩托车的男性来到那不勒斯市的一家酒吧附近，靠近这两名球迷，并且袭击了他们。”

“两名球迷都来自英国，分别是26岁和46岁，头部出现割伤和擦伤的情况，在现场接受了处理后，他们继续前往球场观看了比赛。”

虽然不清楚这起袭击的原因，但红军CEO摩尔在赛后立即前往医院探望了其中一名受伤球迷史蒂芬-阿伦，他因为失血过多在比赛中场休息时晕倒在看台上。

摩尔在自己的推特上进一步更新了阿伦的伤情，他表示除非阿伦情况转好，不然自己不会离开医院。

他在推特上写道：“我现在在医院，和史蒂芬在一起。除非能够确认他没事了，否则我们不会离开。所以大家现在可以不用担心了。”

“在让他尽快看上医生这个问题上，警方和医护人员都缺乏足够的紧迫感。”

20分钟之后，摩尔再次更新推特：“医院和警方现在已经为史蒂芬提供了帮助。他已经接受观察，并且整晚的情况都会被监控。他让我想所有关心他的人表达了感谢。”

作为上赛季的欧冠冠军，利物浦没能在新赛季的欧冠揭幕战中拿出有说服力的表现。不过他们目前在国内赛场仍排名英超积分榜第一位。