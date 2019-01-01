红军球员不假摔！渣叔反问：非要流血才能判点？

对于最近因萨拉赫被犯规而得到的两粒点球，红军主帅克洛普对假摔争议进行了驳斥。

利物浦主帅克洛普针对萨拉赫跳水的指责进行了驳斥。

周六的安菲尔德，阿森纳惨遭红军5-1血洗。上半场补时阶段，萨拉赫在底线附近被帕帕斯塔索普洛斯从背后放倒，帕帕斯塔索普洛斯当场质疑埃及人假摔骗点，范迪克立即上前维护队友。

但裁判还是将手指向了点球点，利物浦获得一个点球机会，萨拉赫主罚命中，打入了利物浦本场比赛的第四粒进球。

而就在上一轮对阵纽卡的比赛中，萨拉赫也因被对手犯规而为红军争取到一粒点球。不过赛后，纽卡主帅贝尼特斯称这次接触只是“轻微的（接触）”，但他没有直接为此贴上“假摔”的标签。

当被问及这两次点球判罚，红军主帅克洛普说道：“我们非要流血才能证明这个点球判罚无误吗？我觉得不应该。”

“那个时候，如果你没碰到萨拉赫，那他下一步肯定就大门了，我们都知道他有多棒。“

”我没有看清球场上到底发生了什么，但裁判离事发地点很近。我们队内没有假摔者，那也不是个假摔。”

红军后卫范迪克在事发第一时间冲上前维护了自己的队友，他在赛后回忆了当时的部分细节：“我看见他走向了萨拉赫并且指责他假摔。他确实攻击了萨拉赫，但我要告诉他们，萨拉赫没有假摔。”

“很显然，每个人都跑到我身边，看起来我们像是要大家还是怎么地，但我们并没有。我只是去和他沟通。因为这事是球场上发生的，所以我们也就继续比赛了。”

“我是在维护我的队友，这很正常，这是任何人都会做出的反应，这是我们应该做的，我们就是要支持彼此。显然我也正是这样做的。”