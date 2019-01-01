红军欧冠阵容出炉！凯塔落选 菲尔米诺确认完全康复

在确认热刺将带上凯恩前往马德里之后，克洛普也把上个月出现伤情的菲尔米诺写进了大名单。

红军主帅克洛普正式公布了本周六欧冠决赛，利物浦即将出战热刺的23人大名单。

凯塔在此之前就已经可以预见将因伤无缘比赛。而菲尔米诺因为在4月21日的比赛中肌肉出现不适，在大名单公布前一直处在待定状态。

不过克洛普再次确认了这位巴西前锋的情况：“一切都好，我们看到的情况非常好，我很确定他没有问题。”

利物浦完整名单：

门将——阿利松、米尼奥莱、凯莱赫

后卫——范戴克、洛夫伦、戈麦斯、罗伯逊、马蒂普、阿诺德、莫雷诺

中场——维纳尔杜姆、米尔纳、法比尼奥、亨德森、张伯伦、拉拉纳

前锋——菲尔米诺、萨拉赫、马内、斯图里奇、沙奇里、奥里吉、布鲁斯特

利物浦在周五达到了西班牙，而热刺两天前已经就位。北伦敦球队的大名单也在之前公布。显然凯恩和温克斯的健康情况都已经达到比赛标准。

热刺完整名单：

门将——洛里、沃姆、扎加尼加、怀特曼

后卫——特里皮尔、丹尼-罗斯、阿尔德韦雷尔德、维尔通亨、达文森-桑切斯、沃克-皮特斯、胡安-福伊斯、奥里耶、本-戴维斯

中场——温克斯、万亚马、戴尔、穆萨-西索科、阿里、埃里克森、乔治-马什、奥利弗-斯基普

前锋——孙兴慜、凯恩、拉梅拉、略伦特、卢卡斯-莫拉