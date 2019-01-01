红军欧冠英雄：热刺连曼城都赢了 赢阿贾克斯不成问题

利物浦2005年欧冠英雄迪迪·哈曼表示，托特纳姆热刺将在半决赛第一回合击败阿贾克斯，为他们首次进入欧冠决赛打下基础。

本周二晚上，热刺将在他们最近开放的新球场主场迎战本届欧冠的惊喜阿贾克斯。

阿贾克斯震惊了所有人进入四强，他们在去年7月份的第二轮资格赛就开始了他们的欧冠征程。他们先是在拥有拜仁慕尼黑和本菲卡的小组中保持不败出线，然后在十六强和八强分别击败皇家马德里和尤文图斯。

毛里西奥·波切蒂诺的球队本身就是一个惊喜的组合，因为他们在小组赛的头三场比赛中只有一分，但是这个月早些时候在四分之一决赛中淘汰曼城证明了热刺值得进入半决赛。

随利物浦赢得2005年欧冠冠军的哈曼相信热刺对瓜迪奥拉的球队的胜利证明了他们有足够的实力战胜荷兰球队阿贾克斯。

在接受《Racing Post》采访时，哈曼说：“阿贾克斯在这方面做得非常好——他们在小组中保持不败，包括对阵拜仁慕尼黑，然后接连战胜皇家马德里和尤文图斯。这是一个不可思议的童话故事，他们的成就需要无数的赞扬。但是托特纳姆热刺踢得很好，击败了曼城，我从他们身上看到了绝对的冷酷无情。他们可以赢得一场重要的主场胜利。”

哈曼的前东家利物浦也希望能在本赛季的欧冠决赛中获得一席之地。他们将在周三的第二场半决赛中对阵巴塞罗那，下周的第二回合将在安菲尔德进行。