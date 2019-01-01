红军未赢够 马内承诺要为利物浦拿更多冠军

利物浦前锋马内在夺得欧冠冠军后表示要为红军拿更多的奖杯。

萨迪奥·马内暗示将留在利物浦，他表示在赢得欧冠后将为俱乐部带来更多的奖杯。

默罕默德·萨拉赫的点球和迪沃克·奥里吉的进球帮助利物浦在周六马德里的决赛中以2-0战胜托特纳姆热刺。

在帮助英超豪门获得第六次欧冠冠军后，与皇家马德里有联系的马内表示，球队将继续前进。

“我们还有很多事情要做，”他在俱乐部网站上说：“我们将尽一切努力为这支球队赢得更多奖杯。”

这位明星前锋补充道:“我们非常自豪，非常高兴能赢得这个奖杯。梦想实现了。没有比这更好的了。”

马内在决赛中表现出色，但利物浦需要门将阿利森的几次精彩扑救才能确保胜利。

这位塞内加尔国脚认为巴西的门将应该被认为是世界上最好的门将。

“我无法描述阿利森有多好——我看到他为我们做出了不可思议的扑救，”马内说：“我们很高兴有他在我们的阵容中。他让我们变得更好。对我来说，他是世界上最好的。”

利物浦的第六次夺冠使他们的欧冠夺冠次数比任何一支英格兰球队都至少多一倍，成为自2010年的国际米兰以来第一支在欧冠决赛中控球率处于下风的获胜球队。

但是利物浦仍然在争取获得联赛冠军，在本赛季的英超追逐中仅仅落后曼城一分。

下个赛季，马内将再一次肩负起俱乐部的重任，他和队友穆罕默德·萨拉赫都在联赛中打入22球，与阿森纳的奥巴梅扬并列英超第一。

在过去的两个赛季里，这两名球员组成了世界足球史上最强大的锋线搭档之一，他们都在欧冠决赛中进球，历史上只有五位非洲球员在欧冠决赛中进过球，其他三位分别是拉巴赫·马杰尔、埃托奥和德罗巴。