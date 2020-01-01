红军时代降临 托雷斯：未来几年利物浦将拿到更多英超冠军

这位利物浦名宿认为上赛季的联赛冠军只是一个开始，他认为红军能够在未来数个赛季继续称霸英超。

费尔南多·托雷斯相信利物浦已经为在英超持续获得成功做好了准备，与此同时，他还对红军结束了对顶级联赛冠军30年的等待表达了自己的喜悦之情。

这位前红军前锋认为，在克洛普领导下，利物浦以99分拿到的2019-20赛季英超冠军可能只是球队未来几个赛季“垄断”英超冠军的第一座奖杯。

托雷斯告诉talkSPORT:“我很高兴利物浦赢得了英超冠军，因为他们是当之无愧的。”

其他球队

“我为球迷们感到特别高兴;我知道赢得联赛冠军对他们来说有多重要。”

“即使他们之前已经赢得了欧冠，当然，那也是一个巨大的成就，但一旦你为利物浦踢球，和人们接触，你就会知道再次夺得英超冠军对他们而言究竟有多重要。”

“30年后，他们终于做到了，而且是以一种极为辉煌的方式做到的。我相信凭借他们现有的阵容，他们将在未来几年赢得更多的英超冠军。”

利物浦在主场戏剧性地以4-3战胜利兹联队开始了新赛季，而托雷斯的另一家前东家切尔西则在客场以3-1战胜布莱顿。

托雷斯喜欢兰帕德领导下的蓝军，尽管他认为这支切尔西拥有着广阔的未来，但他并不认为现阶段他们有能力冲击2020-21赛季的英超冠军。

“他们正在打造一支伟大的球队，不仅仅是为了这个赛季，更是为了未来。”这位前西班牙国脚表示。

“他们正在建立一支非常有趣的球队，但是他们很年轻，你可以看到弗兰克能够像上赛季那样出色地领导一支年轻的球队。”

“他们会很接近争冠行列，但我不知道他们是否能和利物浦和曼城进行竞争，我希望他们能在联赛冠军争夺战中一直坚持到最后。”

“不过我认为利物浦仍然会比曼城和切尔西更强。”

“在未来的两三年里，英超联赛将再次成为世界最顶级的联赛。诸多未来之星正在向那里进发，这是一个激动人心的时刻。”

托雷斯还解释了他在2011年1月离开利物浦去切尔西的争议性决定，托雷斯将在亚马逊的纪录片中讲述他的生活和职业生涯。

“那是我在利物浦职业生涯的巅峰，当我来到一个新的城市时，我不会说英语，但是这个城市和俱乐部的每个人都让我很开心。那是一段快乐的时光。”

“和马竞球迷与球员之间的关系很相似，利物浦球迷也是特殊的，他们和球员之间的关系也非常密切。”

“当我离开马竞的时候，我的目标是赢得奖杯。”

“我在利物浦非常开心，但俱乐部即将被出售，这是一个艰难的时刻，他们卖掉了所有的球员，并开始引进年轻球员。”

“利物浦可能需要再花费六七年才能打造出一支夺冠球队，不过我并非有时间来这样等待。”

“我需要找到自己的路，那就是去切尔西。我认为蓝军会给我更多赢得奖杯的机会。”