红军应“保持饥渴” 克洛普期待更多冠军

利物浦即将在欧洲超级杯的赛场与切尔西一决雌雄，红军主帅呼吁球员展现出狂暴一面。

在经历了七年无冠的等待后，2018-19赛季，虽然与英超冠军失之交臂，但红军终于在克洛普的带领下捧起了欧冠冠军奖杯。

不过本赛季，利物浦是以社区盾杯的失利迎来新赛季的。4-1大胜诺维奇之后，红军还将在本周中与切尔西进行欧洲冠军杯的比赛。

红军主帅克洛普在接受欧足联官网采访时表示，他们仍在追求更多冠军以满足自己的求胜欲望。

德国人说道：“保持饥渴，这很重要。对此我非常确定，但显然我们必须要做到这点。”

“在决赛之后我们有大约四个星期的时间，每个人都在（赞扬我们），我们走到哪都显得光彩夺目。”

“这是很棒，但这也会让你放松，让你失去动力。我们不是这样的，但这的确可能发生也是起码的事实。”

“我们只希望再次做到同样的事情，有很多事也许我们没有做得很好，我们必须做得更好。就是这样。”

同时克洛普相信，一座欧战奖杯无疑将重塑人们对红色默西塞德的信心。

他继续说道：“知道某件事会成功将帮助你相信它还能再次成功。当我想要说服小伙子们一切皆有可能时，这就会很有帮助。”

“感谢上帝我不是更衣室里唯一一个认为这些事情可能变成现实的人，这帮了我们很多。所有人，球迷，我们的支持者们都相信，我们有能力做到一些特殊的事情。”