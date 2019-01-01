红军已找到命中注定 克林斯曼：他目标绝不止于此

这位前热刺球星相信，第六次夺得欧冠冠军的红军利物浦已经找到了最适合他们的主帅。

上周六在马德里2-0击败热刺后，克洛普实现了他就任时的诺言，在四年之内为利物浦带来了一座分量十足的冠军奖杯。

作为克洛普的同胞和同行，克林斯曼做球员时曾效力于热刺。这位前德国国家队主帅十分看好渣叔在安菲尔德的前途。

克林斯曼告诉《镜报》：“他就是那种你只会盼着他好的人。他在这里投入了很多激情，很多努力，涉及比赛的方方面面。”

“这就是他在利物浦赢得人心的方式，这就是他成为他们中的一员的方式。一切理所应当，最后的结果，就是现在的这个无比特别的冠军。”

“克洛普非常适合利物浦，因为他的出身并不高。他也是勤奋的工人阶级，他们愿意生死都追随自己的俱乐部。所以他的整个人生都将与他周围的人紧密联系在一起。”

在以97分遗憾无缘英超冠军之后，能够拥有一座欧冠奖杯显然是对利物浦这个成功赛季最好的证明。

但克林斯曼相信，前多特主帅已经为更远大的目标做好了计划，他继续说道：“他就是个工作狂，因为这是作为德国人融入我们血液的东西。他就像一块海绵一样，总是不停地希望获得新的知识，希望了解下一步的情况，永远不会饱和。”

“我有一点非常确定，他从来不知疲倦。现在他们赢下了欧冠决赛，隔天他脑子里的第一个想法肯定是‘那我下一步还能赢得什么？’”

利物浦在下个赛季来临前还有很充足的时间做好准备，他们的下一场比赛将是7月中旬在美国与克洛普的前东家多特的友谊赛。