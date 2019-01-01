红军寻觅中场组织者 皇马中场或是完美拼图

据报道，利物浦主帅尤尔根·克洛普将在今年夏天的两个关键位置加强他的阵容。

利物浦在2018-19赛季总体上取得了成功，赢得了他们的第六个欧洲冠军杯，并在英超前期领先曼城，但在最后被超过。

西班牙媒体Don Balon声称克洛普的利物浦并没有停歇，而是在积极地“寻找增援以建立一支更具竞争力的球队”。

他们的大目标是聚集一群球员，让他们能够赢得英超冠军，而这项赛事的冠军他们已经30年没有赢过了。

Don Balon称，克洛普非常清楚需要什么来超越瓜迪奥拉的曼城。他打算“寻找一个高质量的跳跃”，使他们成为一个“几乎不可战胜的团队”。

第一个市场目标是能与维吉尔·范戴克搭档一名中卫，因为德扬·洛夫伦、乔尔·马蒂普和乔·戈麦斯目前都没有人能胜任这项任务。

二是优秀的中场球员；这名球员要和法比尼奥、亨德森、米尔纳和维纳尔杜姆有着不同的特点。

这位利物浦主帅想要一名“中场组织者”，他要“掌握主动权”，“知道如何分配球权和控球权，在必要的时候保持控球权”。

Don Balon接着说，达尼·塞巴略斯可能是最合适的人选，但是皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯似乎已经准备好进行一次拍卖——热刺、阿森纳、曼联和AC米兰都对此感兴趣。