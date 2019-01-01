红军奇兵成抢手货 渣叔开出五年合同留住欧冠英雄

尤尔根·克洛普被迫中断家庭假期，向一名利物浦球星提出个人请求，据说他正在重新考虑签下一份新合同。

就在一年前，利物浦还试图甩掉奥里吉，但现在，奥里吉突然发现自己成为了一个抢手货，他在利物浦下半赛季的成功中发挥了重要作用，分别在欧冠半决赛和决赛对阵巴塞罗那和托特纳姆热刺的比赛中攻入了宝贵的进球。

这名24岁的球员目前与安菲尔德的合同还有一年，尽管新合同的谈判还在进行中，但他已经被提到是西甲球队皇家贝蒂斯的转会目标，据悉皇家贝蒂斯准备以1000万英镑的价格收购他。

但是克洛普如此坚决地要把奥利奇留在安菲尔德，以至于本周有报道说，对这名球员的任何报价都将被拒绝，而且俱乐部正在推进计划，确保这名比利时前锋与他的合同续签。

据《足球内幕》报道，利物浦已经为奥里吉提交了一份新的、经过改进的五年合同，这将使他在安菲尔德呆到2024年夏天，同时也保证了他的工资上涨。

然而，在奥里吉考虑当他的身价高企的时候他是否应该考虑转会的时候，有消息称，克洛普在本月早些时候的一次家庭度假中亲自介入，试图说服这名球员签约，并向他保证他对俱乐部的重要性。

报道称俱乐部和球员之间有信心很快就会签署协议，并确保他们的欧冠英雄留在安菲尔德。

奥里吉在安菲尔德的顺位落后于萨拉赫、菲尔米诺和马内，但他有机会在下赛季初得到常规首发，目前这三名球员分别效力于埃及、巴西和塞内加尔国家队，尚未开始今年夏天的休假。

与此同时，据报道利物浦今年夏天将只花费2000万英镑签下新球员，其中第一个是本周早些时候宣布的塞普·范登伯格。