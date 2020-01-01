红军后卫菲利普斯租借回归斯图加特到赛季末

在本月早些时候对阵同城对手埃弗顿的比赛中出场后，这位中后卫将再次回到德乙球队。

利物浦后卫纳特·菲利普斯将以租借的形式回到斯图加特，直到赛季结束。

这位中后卫在整个赛季的前半段都被租借去到了德乙球队，但在本月初足总杯第三轮战胜埃弗顿的比赛中被召回。

周六，尤尔根·克洛普的球队在英超联赛中战胜托特纳姆热刺时，菲利普斯坐在了替补席上，但现在他将在马尔贝拉(Marbella)的冬季训练营与斯图加特队汇合。

这位22岁的球员在圣诞节前为斯图加特出场11次，但是由于德扬·洛夫伦和乔尔·马蒂普的受伤，利物浦缺少后卫，所以大家一致认为他将回到默西塞德，并在对阵埃弗顿的比赛中上演了他的处子秀。

但随着洛夫伦和马蒂普即将回归，前阿森纳球探、现任斯图加特足球总监的斯文•米斯林塔特与他达成了重回德国球队的协议。

利物浦相信在上个月的斯图加特取代了沃尔特的新教练马塔拉佐的带领下，菲利普斯将有机会首发。

克洛普在周五发表的讲话里这样评价菲利普斯：“首先，他的回归让我很高兴，因为他是一个如此特别的人。”

“他在我出生的城市(斯图加特)获得了很多有趣的经历。我了解那里的人，他们可能有点奇怪，但他非常喜欢那里。他可能会回去，但我们以后才会知道。”

与此同时，利物浦将等到足总杯第四轮比赛结束后再决定中场佩德罗·基里维拉的去留。

西班牙人在第三轮战胜埃弗顿的比赛中表现出色，并吸引了包括查尔顿在内的英冠俱乐部的租借兴趣。

但是在周二抽到什鲁斯伯里与布里斯托尔城第三轮重赛的赢家后，我们几乎可以肯定的是，基里维拉将会出现在一个变化很大的阵容中。

这名22岁的球员的合同在夏天就将到期，但是利物浦已经准备好在批准租借之前给他一份延长合同。然而，他们知道，基里维拉可能会希望离开去寻找更多的比赛时间。