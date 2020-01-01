红军名宿：本赛季的利物浦是史上最佳球队之一

这位红军传奇承认，一支本赛季统治英超的球队理应与他曾经效力过的标志性球队相媲美。

红军传奇人物扬·莫尔比认为，2019-2020赛季的利物浦将会成为“我们所见过的最好的球队之一”。

随着利物浦在证明自己的统治力，以及阵中球星成长为世界最好的球员，莫尔比承认，在历史上最出色的球队行列中，有一个位置在召唤着他们。

莫尔比告诉《Express Sport》：“这支球队将被载入史册，不仅仅是作为一支杰出的利物浦，而是作为我们所见过的最好的球队之一。”

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“我对此毫不怀疑。这是一支没有弱点的球队。面对这支利物浦，你什么便宜都占不了。”

“没有防守失误。在定位球上没有任何轻易的失球。你所拥有的一切都是你必须努力争取的。所以，现在看来，你确实是在第一声哨响之前就被打败了。”

莫尔比曾在1990年代表红军出战拿到联赛冠军，他补充说：“你知道，要在对阵利物浦的比赛中取得一个好结果，你必须在精神上和身体上都达到最佳状态。”

“你必须踢出你很少能达到的水平。我不会说这是不可能完成的任务，但如果两年前有人说这是我们前进的方向，你会想‘哇’。我们现在就在那里。”

有人说利物浦本赛季对奖杯的不懈追求是由于缺乏竞争，但前丹麦国脚莫尔比对此并不买账。

在谈到现代足球与他那个时代（70年代和80年代）的比较时，他说：“在赛季开始时，无论对错，我们都是热门。但是想要猜出谁会获得第二名是非常困难的。”

“但是在过去的几年里，也许在未来的两到三年里，这将是利物浦和曼城之间的比赛。当利物浦和曼城都处于最佳状态时，他们的比赛方式都非常有效——他们同样出色。”