红军名宿：本赛季的利物浦是史上最佳球队之一
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红军传奇人物扬·莫尔比认为，2019-2020赛季的利物浦将会成为“我们所见过的最好的球队之一”。
随着利物浦在证明自己的统治力，以及阵中球星成长为世界最好的球员，莫尔比承认，在历史上最出色的球队行列中，有一个位置在召唤着他们。
莫尔比告诉《Express Sport》：“这支球队将被载入史册，不仅仅是作为一支杰出的利物浦，而是作为我们所见过的最好的球队之一。”
“我对此毫不怀疑。这是一支没有弱点的球队。面对这支利物浦，你什么便宜都占不了。”
“没有防守失误。在定位球上没有任何轻易的失球。你所拥有的一切都是你必须努力争取的。所以，现在看来，你确实是在第一声哨响之前就被打败了。”
莫尔比曾在1990年代表红军出战拿到联赛冠军，他补充说：“你知道，要在对阵利物浦的比赛中取得一个好结果，你必须在精神上和身体上都达到最佳状态。”
“你必须踢出你很少能达到的水平。我不会说这是不可能完成的任务，但如果两年前有人说这是我们前进的方向，你会想‘哇’。我们现在就在那里。”
有人说利物浦本赛季对奖杯的不懈追求是由于缺乏竞争，但前丹麦国脚莫尔比对此并不买账。
在谈到现代足球与他那个时代（70年代和80年代）的比较时，他说：“在赛季开始时，无论对错，我们都是热门。但是想要猜出谁会获得第二名是非常困难的。”
“但是在过去的几年里，也许在未来的两到三年里，这将是利物浦和曼城之间的比赛。当利物浦和曼城都处于最佳状态时，他们的比赛方式都非常有效——他们同样出色。”