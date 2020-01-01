红军名宿期待拉拉纳留队：他哪里都不会去

这位前红军后卫相信克洛普会把这位全能的英格兰国脚留在安菲尔德。

史蒂夫·尼科尔希望在未来的某个阶段利物浦能够给中场球员亚当·拉拉纳开出新的合同。

目前还没有任何报价，这意味着这位全面的英格兰国脚正在走向自由转会。

他目前的合同将在夏天到期，有消息称利物浦将允许他离开，英超的竞争对手已经对他产生了兴趣。

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尽管如此，如果利物浦最终让拉拉纳离队，尼科尔将会很惊讶。

他相信尤尔根·克洛普会把拉拉纳留在他的名单上，尽管这个赛季他只得到了三次英超首发。

当被ESPN问及这位31岁球员的未来时，前红军后卫尼科尔说：“我不太确定。

“作为一名球员，你想踢球，但我认为他在我看来‘我喜欢待在利物浦，我享受待在利物浦，那是一个很棒的地方，我踢了一些比赛，我踢得很开心。我想离开利物浦去别的地方踢球吗？在那里工作很辛苦，但并不快乐。’”

“所以我不认为这家伙会离开，他不离开对利物浦来说是件好事，因为他是一个出色的球员。我想他哪儿都不会去。”

当讨论到克洛普的创造性选择时，尼科尔说：“我认为很明显，那个位置上特别的人是拉拉纳。”

“在他最好的时候，他可以给你一点闪光。不幸的是，在他效力利物浦的那段时间，他并没有经常保持最佳状态。”

“所以现在，对我来说，他是一个完全在边缘的人。”