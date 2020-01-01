红军名宿期待拉拉纳留队：他哪里都不会去
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史蒂夫·尼科尔希望在未来的某个阶段利物浦能够给中场球员亚当·拉拉纳开出新的合同。
目前还没有任何报价，这意味着这位全面的英格兰国脚正在走向自由转会。
他目前的合同将在夏天到期，有消息称利物浦将允许他离开，英超的竞争对手已经对他产生了兴趣。
尽管如此，如果利物浦最终让拉拉纳离队，尼科尔将会很惊讶。
他相信尤尔根·克洛普会把拉拉纳留在他的名单上，尽管这个赛季他只得到了三次英超首发。
当被ESPN问及这位31岁球员的未来时，前红军后卫尼科尔说：“我不太确定。
“作为一名球员，你想踢球，但我认为他在我看来‘我喜欢待在利物浦，我享受待在利物浦，那是一个很棒的地方，我踢了一些比赛，我踢得很开心。我想离开利物浦去别的地方踢球吗？在那里工作很辛苦，但并不快乐。’”
“所以我不认为这家伙会离开，他不离开对利物浦来说是件好事，因为他是一个出色的球员。我想他哪儿都不会去。”
当讨论到克洛普的创造性选择时，尼科尔说：“我认为很明显，那个位置上特别的人是拉拉纳。”
“在他最好的时候，他可以给你一点闪光。不幸的是，在他效力利物浦的那段时间，他并没有经常保持最佳状态。”
“所以现在，对我来说，他是一个完全在边缘的人。”