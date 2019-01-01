红军名宿推荐小内维尔：纽卡斯尔可以考虑他

丹尼·墨菲在接受talkSPORT采访时表示，他认为纽卡斯尔在任命下一任主教练时应该采取一种“更务实的方式”——把菲尔·内维尔的名字放进名单里。

上周贝尼特斯离开俱乐部后，喜鹊的球迷们都被弄得心神不宁。西班牙人周一发表声明，确认他想留在圣詹姆斯公园，但他和老板阿什利“没有相同的想法”。

在吉姆·怀特的节目中，这位前利物浦中场解释了他认为内维尔是最佳人选的原因。内维尔带领英格兰女足进入了世界杯半决赛。

他说:“如果他们没有足够的钱引进更好的球员，那么你就需要一个像拉法一样务实的教练。他知道如何组织一支防守严密的球队，并且在战术上很清楚这取决于当天的对手。”

“因此，当你看到这张(候选人名单)和纽卡斯尔的下一个目标时，而不是那些已经失去的东西——他们必须采取务实的态度。”

他继续说道:“如果你谈论罗伯托马丁内斯，米克尔·阿尔特塔，范布隆克霍斯特，他们都可以去纽卡斯尔，贯彻他们的理念，尝试踢自由流动的足球——但如果没有球员的素质，那将是一场灾难。”

“纽卡斯尔球迷可能会嘲笑这个建议，但他目前在英格兰女队做得很好，那就是菲尔·内维尔。像菲尔这样年轻而又有能力的人，也许是他们可以考虑的一个选择。”菲尔是一个非常聪明的教练，在某些方面有防守意识，但他也知道如何在后场踢球。他从冠军球队曼联转投到务实的埃弗顿，并作为一名球员适应了这一点。”