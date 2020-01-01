红军名宿墨菲：范戴克是我见过的最好的中后卫

在本周末的英超联赛中，荷兰人将与曼联进行一场恶战，在此之前，一名前红军球员对他大加赞扬。

丹尼·墨菲说，维吉尔·范戴克是“完美的后卫”和“真正的明星”，他看不到利物浦后卫身上有任何的缺陷。

2018年1月，范戴克以7500万英镑(9800万美元)创纪录的身价从南安普顿加盟红军，并从此确立了自己在尤尔根·克洛普的首发阵容中最重要的球员地位。

这位荷兰国脚帮助利物浦在2019年赢得了独一无二的三冠王，在欧洲杯、欧洲超级杯和世俱杯上的成功让他们继续向着英超联赛的成功前进。

默西塞德的球队上赛季仅以一分之差错失了联赛冠军，但他们正朝着在五月份结束国内荣誉30年的等待的道路前进，现在他们在积分榜上拉开了13分的领先优势。

利物浦目前比卫冕冠军少赛两场比赛，他们在21场比赛中只丢了14球，创造了英超联赛中最好的防守记录。

范戴克在去年12月的金球奖评选中位居第二，仅次于最终的赢家梅西。他在后场再一次树立了榜样，墨菲称这位28岁的球员是足球界最好的后卫。

“他是我见过的最好的中后卫，”这位前利物浦中场球员在他为《每日邮报》撰写的最新专栏中写道。

“冷静、自信，是整个团队尊敬的人。”

“如果你想要一个电脑程序来创造一个完美的防守者，那就是范戴克。”

“没人能跑得过他，也没人能打败他。尽管他是个货真价实的明星，但他身上没有任何耀目的明星气息。”

当曼联周日抵达安菲尔德时，范戴克很可能会在克洛普的阵容中占有一席之地。

如果击败了红魔，利物浦可以将他们的不败纪录延长到39场，而红魔是本赛季唯一一支从他们身上拿分的球队。

曼联去年10月在老特拉福德1-1战平利物浦，但是索尔斯克亚的球队在积分榜上落后他们的死敌27分。

利物浦已经赢得了他们过去12场英超联赛的胜利，他们将利用曼城周六主场2-2战平水晶宫的机会继续扩大领先优势。