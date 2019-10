红军助教:扎卡的情况不太可能发生在利物浦

据红军的助理教练说,由于球队的纪律,枪手队长想球迷发泄不满的情况不太可能发生在利物浦。

格拉尼特·扎卡在周日的酋长球场对主场球迷爆发,红军助理教练佩普·林德斯认为这种情况在尤尔根·克洛普治下的利物浦是不太可能发生的。

阿森纳队长扎卡在主场2-2战平水晶宫的下半场被替换下场,在听到看台上讽刺的欢呼后,这位中场球员做出了消极的反应。

阿森纳球迷和名宿纷纷谴责了扎卡的行为,尽管他经常是支持者的批评目标,但乌奈·埃梅里在周二的新闻发布会上拒绝澄清他是否会继续担任队长。

但是,在周三与阿森纳的联赛杯比赛之前,林德斯代替克洛普接受了媒体的采访,他认为很难想象这样的场景会在安菲尔德上演,因为球队中有这样的角色。

“总的来说,在生活中,在足球俱乐部,良好的关系是发展俱乐部或发展团队的最佳选择。”林德斯告诉记者:“就像我们在利物浦所说的,这是关于三件事,我们称之为‘三位一体’。是球迷、教练和球队。这三者必须真正相互联系,他们必须有统一的想法,他们必须相互理解。阿森纳足球俱乐部比我更了解如何处理这件事,但如果你有乔丹(亨德森)和詹姆斯·米尔纳作为你的队长,你就不必去约束其他人。如果你能约束自己,你就不必约束别人。这话说得不错。如果你有米尔纳、亨德森、拉拉纳、维纳尔杜姆、范戴克、菲尔米诺,他们都是不同方面的例子。从不发牢骚、从不抱怨、从不找借口的球员。在最艰难的时刻,他们从不放弃,他们从不放弃我们的方式,他们总是把团队放在首位。对于一个年轻球员来说,很难有一个更好的成长和发展环境。对我来说,这使我们,或任何其他团队,从一个好的团队成为一个顶级团队,一个好的团队成为一个成功的团队。”