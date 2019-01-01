红军助教：克洛普就像利物浦的克鲁伊夫

里恩德斯把主教练在安菲尔德的影响力比作荷兰人在诺坎普的影响力。

据红军经理助理佩普·里恩德斯说，尤尔根·克洛普在利物浦的影响与约翰·克鲁伊夫在巴塞罗那的影响相似。

周一，克洛普获得了国际足联最佳男教练奖。上赛季，他带领利物浦夺得欧冠冠军，在决赛中以2-0击败了热刺。

除了红军的欧冠之旅，克洛普的球队还与曼城展开了一场近年来最激烈的英超冠军争夺战，尽管利物浦取得了历史性的积分，但仍然落后曼城，无缘冠军。

他们在新赛季也有了一个很好的开始，他们唯一的失败是在欧冠中输给那不勒斯，在联赛中利物浦以六战全胜稳居榜首。

然而，里恩德斯相信克洛普在安菲尔德为未来所做的努力同样令人印象深刻，这使他可以与克鲁伊夫相媲美。克鲁伊夫在上世纪70年代作为一名球员在巴塞罗那效力，并在1988年至1996年担任主教练，他的影响力帮助形成了一种俱乐部文化，这种文化在2019年仍然很显著。

当被问及对克洛普获得国际足联奖项的看法时，里恩德斯在利物浦与米尔顿凯恩斯的赛前新闻发布会上说：“我认为这是对我们球队结构的一个极大的赞扬。我们的老板从一开始就信任尤尔根，给了他6年的合同。这有助于建立信任。非常祝贺我们的团队，因为如果没有成功，个人奖项永远不会到来。这当然是对尤尔根本人的极大的赞美。我很自豪。它说明了很多。他不仅是球队的门面，他也是俱乐部的门面，没有多少外国教练在不同的国家有他这样的影响。”

“我经常说的一个例子是，克鲁伊夫在巴萨的影响不仅在于现在，还在于未来。他（克洛普）创造了一个关于我们踢球方式的真实身份，他想要踢球的方式，这可能会持续很长时间。”