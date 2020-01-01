前无古人 红军元老：这可能是历史最棒的一支利物浦

这名前红军前锋仍然对这支希望在欧冠和世俱杯的基础上再添一项国内冠军的球队印象深刻。

前红军前锋约翰·奥尔德里奇认为，克洛普在2019-2020赛季的球队“可能是历史上最好的一支利物浦。”

除了在联赛中高歌猛进，利物浦在欧冠和足总杯上依然在征战，阿尔德里奇暗示现在的球队可能很快就会超越过去。

在阿尔德里奇的职业生涯中，他一直享受着联赛和杯赛的胜利。

“他们今年所做的事情很难以置信，他们赢得了那么多东西。如果他们能以赢得英超联赛来结束，他们可能是历史上最好的一支利物浦。”

“在过去的12个月或更长的时间里，一切都令人难以置信。有尤尔根·克洛普再掌舵4年左右，以及他的努力，他们也许能做到曼城所做的，而过去的利物浦、曼联和阿森纳都做到了。”

利物浦在最近的一场比赛中击败了死敌曼联，取得了本赛季的第21场胜利。阿尔德里奇认为，在2018-19赛季以一分之差输给曼城的情况下，红军正在朝着更大更好的目标前进。

他补充道：“这真的很伤球员的心。他们仍然牢记这一点，这是一个巨大的激励武器。他们用它来保持不败。”

“我们快到二月了，只丢了两分，这太不可思议了。”

“我很幸运地在60年代、70年代和80年代看到过去的球队，尽管他们很出色，但他们没有做到这一点。”

“我们比去年踢得好吗？可能不是。但比赛管理做得非常出色。”

利物浦将在周四作客狼队。