前无古人 红军元老：这可能是历史最棒的一支利物浦
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前红军前锋约翰·奥尔德里奇认为，克洛普在2019-2020赛季的球队“可能是历史上最好的一支利物浦。”
除了在联赛中高歌猛进，利物浦在欧冠和足总杯上依然在征战，阿尔德里奇暗示现在的球队可能很快就会超越过去。
在阿尔德里奇的职业生涯中，他一直享受着联赛和杯赛的胜利。
“他们今年所做的事情很难以置信，他们赢得了那么多东西。如果他们能以赢得英超联赛来结束，他们可能是历史上最好的一支利物浦。”
“在过去的12个月或更长的时间里，一切都令人难以置信。有尤尔根·克洛普再掌舵4年左右，以及他的努力，他们也许能做到曼城所做的，而过去的利物浦、曼联和阿森纳都做到了。”
利物浦在最近的一场比赛中击败了死敌曼联，取得了本赛季的第21场胜利。阿尔德里奇认为，在2018-19赛季以一分之差输给曼城的情况下，红军正在朝着更大更好的目标前进。
他补充道：“这真的很伤球员的心。他们仍然牢记这一点，这是一个巨大的激励武器。他们用它来保持不败。”
“我们快到二月了，只丢了两分，这太不可思议了。”
“我很幸运地在60年代、70年代和80年代看到过去的球队，尽管他们很出色，但他们没有做到这一点。”
“我们比去年踢得好吗？可能不是。但比赛管理做得非常出色。”
利物浦将在周四作客狼队。