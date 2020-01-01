红军传奇：克洛普如何追上“最佳教练”瓜迪奥拉

这位德国人仍然坚信，曼城主帅仍然是足球界的头号教练，但他现在和加泰罗尼亚人已经平起平坐。

当利物浦的球员周四踏上阿提哈德球场时，曼城将列队欢迎他们，这是对新科英超冠军的敬意。

对于瓜迪奥拉来说，这将是一个耻辱的时刻。毕竟，他的一方通常是接受列队的一方。

瓜迪奥拉在周末被记者问及这一想法时优雅地说:“我们会这么做，因为他们值得。”

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他的对手尤尔根·克洛普也将受到热烈欢迎。当然，这两位主教练之间也存在着竞争，但在很大程度上，这仍然是一种健康而互相尊重的关系。

克洛普在接受德国媒体《图片报》采访时坚称，在他眼里，瓜迪奥拉仍然是“世界上最好的教练”。

他知道曼城将会重建，重新专注并回归。他知道如果利物浦想要保持领先地位，他们必须比以往更加努力，尽管他坚持认为他的球员不会有任何自满情绪。

本周，他告诉记者：“这些孩子不能偷懒。这不是他们的本性。我们不会停止。”

对于瓜迪奥拉来说，这是一个未知的领域。突然之间，这位加泰罗尼亚人必须为他从未被问到的问题找到答案。他的至高无上的地位正受到挑战，而就在几年前，这似乎是不可想象的。

在这两个赛季里，克洛普和利物浦将25分的落后变成了23分的优势。瓜迪奥拉的球队在稳定性和水平上提高了联赛冠军的门槛，但是来自安菲尔德的球员们已经以一种非凡的方式接受了挑战。

在过去的70场比赛中，他们只输了2场，而在2017年10月之后的98场比赛中，他们只输了5场。当曼城眨眼时，利物浦继续直视前方。

这确实是一部红色赢球机器。

这就是克洛普在安菲尔德创造的。在不到五年的时间里，他把失败者变成了领跑者。“赢下一切的冠军。”安菲尔德外面的横幅上写着。

他是怎么做到的？通过改变一切，提高一切在足球俱乐部可以提高的东西。在过去的一个星期里，他得到了很多的赞扬，但是他为利物浦所做的一切是无法夸大的。

“从他进门的第一天起，他改变了一切。”乔丹·亨德森说：“我们跟随他，相信他。没有他，这是不可能的。”

2015年10月，克洛普接替了罗杰斯的职位，引起了公众的广泛关注，但很快他就发现，他接手的任务比他最初想象的要大。利物浦是一支不错的球队，有一些优秀的球员，但很明显从场外来看，还有一些大问题需要解决。

“我们必须改变俱乐部的氛围。”他本周告诉记者：“这是最重要的事情。”

利物浦曾在2013-14赛季在罗杰斯率领下接近冠军，但他的统治在那之后明显瓦解。

克洛普到达的时候，他们已经沦落中游，攻防两端都有问题。过去的伤痕依然存在，每个人都能看到期待的重量——不仅在球场上，在看台上也一样。

所以他开始改变。他试图将球队与球迷联系起来，修复已经变得紧张的关系。

他还能像在多特蒙德那样吗？让球员们踢球，球迷们唱歌？安菲尔德是一个特别的地方，他想，为什么它不能是一个快乐的地方呢？

“我们必须让人站在我们这边。”克洛普说：“但别忘了，我们也没多久就回传了，整个球场都发出了‘哦我的天’的声音。这是不允许的！”

“如果我们只有1-0领先，而且有一个定位球，很明显这要么是一个进球，要么是对手的一个机会！”

“你不能通过说些什么来改变它。我们必须赢得人们的信任和信念。我们全力以赴。”

“你不可能一夜之间变得聪明，但你可以在一夜之间改变你的努力。这是可能的。这就是我们所尝试和做的。”

当然，在克洛普到来之前，利物浦的球员们都在努力工作吗？

“是的，但工作效率的原因是不同的。”他继续说：“之前的理由是‘我们必须这么做；否则我们就会输。我们把它改成了‘我们想这么做，这样我们就能赢’。

“这是完全相同的一回事，但一个更积极，给你一个更好的机会，以实现你想要的。”

从那以后，利物浦的进步一直很稳定。每个赛季都有明显的发展。他们一点一点地向前移动，突然，他们做好了进攻的准备。

合适的球员已经被招募；首先是进攻的速度和活力，然后是防守端的力量。在两年的时间里，利物浦签下了马蒂普、萨迪奥·马内、维纳尔杜姆、安迪·罗伯逊、穆罕默德·萨拉赫、范戴克、阿利松·贝克尔和法比尼奥。

“有些俱乐部每十年才会有一笔这样的签约。”一位英超官员笑着说：“利物浦的记录太荒谬了。”

这些不仅是顶尖的选手，而且是强悍的角色。球队的和谐已经达到了完美。在愉快的环境中创造了成功的文化。

“每天都要有雄心壮志。”克洛普在他担任教练的第一次会议上告诉他的球员们，在亨德森、詹姆斯·米尔纳和亚当·拉拉纳身上，他拥有这种精神的完美体现。

从战术上讲，这支队伍以惊人的速度发展。首先，他们施压，然后，他们学会了如何成为一个毁灭性的反击力量。然后，他们增加了控制和耐心，现在他们可以做任何事情。

想肉搏吗？他们很乐意踢混战。想要在禁区内摆大巴吗？他们会找到出路的。如果你想对他们中门大开，那就最好不过了。

即使是瓜迪奥拉也知道，现在最好不要针锋相对。“他们让我害怕。”他在两年前的纪录片中对教练组说。在他的带领下，曼城从未在安菲尔德赢过球。

球迷喜欢克洛普，他的球员也一样。

马内说：“我很幸运能和他一起工作。”

阿利松说：“我最大的尊重，就是给了他。”

范戴克称他为“完美的教练”，而米尔纳也很乐意将他与他手下的任何一位杰出球员进行比较。“他做事的方式很特别。”这位副队长在本月早些时候告诉够力足球。

这并不完全取决于一个人。当谈到上周利物浦夺冠的时候，克洛普很快提到了他的一些幕后工作人员的名字。

他知道他的助手Pep Lijnders和Peter Krawietz、他那令人敬畏的健身教练Andreas Kornmayer、非常受欢迎的营养主管Mona Nemmer，以及长期任职的守门员教练John Achterberg所扮演的角色的重要性。使用托马斯·格隆内马克作为专业的“界外球教练”在一些地方引起了嘲笑，但其效果是有目皆知的。

梅尔伍德的一位消息人士说：“他不认为自己能完成所有的事情，这是尤尔根的一大优势。他很乐意听取那些更专业的人的意见，也会信任他们。不是每个主帅都能做到这一点。”

利物浦的老板当然知道他们在教练席上的价值。在聘请克洛普之前，芬威体育集团已经考虑过其他的选择——其中包括目前的埃弗顿主教练安切洛蒂，但是他们只花了一次电话和一次会面就说服了约翰·亨利，迈克·戈登和汤姆·维尔纳，这个来自格拉滕的人就是他们的合适人选。

“他只是一个特别的人。”俱乐部主席维尔纳最近告诉The Athletic：“他是我们的领袖，我感到很荣幸。”

当然，在一段时间内，他仍将是他们的领袖。去年12月，克洛普签下了一份合同，这份合同将使他至少在安菲尔德待到2024年。到那时，可以肯定的是，他将会为俱乐部已经膨胀的奖杯陈列柜增加一个新成员。

不过，就目前而言，他应该有机会享受自己的劳动成果。他在利物浦所创造的一切将被永远铭记。

世界上最好的教练？他可能是了——即使他自己从来不承认。