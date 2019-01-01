红军中场法比尼奥脚踝韧带受伤 将缺席至2020年

巴西中场球员在与那不勒斯的比赛中不幸受伤，将缺席今年剩下的比赛。

利物浦透露法比尼奥将缺席2020年剩余的比赛，并证实巴西国脚在对阵那不勒斯的比赛中脚踝韧带受伤。

这一消息对克洛普的计划是一个沉重的打击，因为南美人已经成为了红军争夺英超冠军的关键因素。

由于他们的日程排得满满的，利物浦希望避免任何不合时宜的挫折，然而，法比尼奥在今年剩下的比赛中不会再出现了。

这意味着这名26岁的球员将缺席国内为顶级联赛的荣誉而战的重要比赛，同时也将错过红军夺取世俱杯冠军的机会。

他的恢复还没有时间表，但是安菲尔德的球员们已经做好了在很长一段时间内没有这位最好的中场球员的准备。

俱乐部官方网站发布的一份声明称：“利物浦可以证实，法比尼奥在周中冠军杯对阵那不勒斯的比赛中脚踝韧带受伤。

“在周三晚上的安菲尔德的1-1平局中，这名中场球员在一次被犯规中摔倒，18分钟后被替换下场。”

“对伤情的进一步评估发现，法比尼奥将缺席比赛，直到新的一年的来到。”

“巴西人将在梅尔伍德与红军医疗队一起开始康复计划，并将逐渐恢复到完全健康的状态。”

克洛普在目睹法比尼奥在对阵那不勒斯的比赛中被迫离场后承认，失去这名巴西人对利物浦来说是“巨大的”损失。

前红军球星哈里·科威尔也认为俱乐部的运气欠佳，因为他看到了一个在最近几个月里进步神速的球员在可预见的未来内只能被排除在外。

他告诉天空体育：“这是一个巨大的损失，他就像一块海绵。

“他把一切都吸收了。当他接到球的时候，他把球传给前锋——这是很多防守中场球员做不到的，但他总是第一时间传给前锋让你的球队进攻。

“这是一个巨大的损失，但我对球队有信心，有很多人可以填补。”

接下来，利物浦第一场没有法比尼奥的比赛将是在周六主场迎战布莱顿。