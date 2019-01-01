红军中场严重受伤赛季报销 参加非洲杯成疑

在周三对巴塞罗那的比赛中，纳比·凯塔在上半场受伤，现在利物浦提供了凯塔的最新消息。

纳比·凯塔由于内收肌“严重”受伤，将缺席本赛季剩余的比赛，并可能错过非洲国家杯。

这位几内亚国脚是在周三欧冠半决赛第一回合在诺坎普输给巴塞罗那的上半场受伤下场的。

利物浦主帅克洛普透露，凯塔的情况有坏消息。

据克洛普估计，这名中场球员将缺阵两个月，这意味着他将错过余下的英超联赛和对巴塞罗那的比赛，而他能否在6月代表几内亚出战也存在严重的疑问。

“那真是不幸。这是个坏消息。”克洛普在新闻发布会上说道：“严重的内收肌损伤，肌腱断裂。这让他至少缺席两个月。对我们来说显然是个坏消息，对几内亚来说也是个坏消息，因为非洲国家杯马上就要举行了。那是（几内亚）一个非常非常好的机会。足球和生活有时就是这样——不太好。这是一件很严重的事。这是这个赛季非常有趣的一个阶段，但他没法参与其中。他是非洲国家杯的主力球员，这也是他的一大目标。当然，这对他来说不是时候。这个时刻我们必须帮助球员，尽我们所能。就是这样。”

几内亚与马达加斯加、尼日利亚和布隆迪同属于今年非洲杯的B组。他们在埃及非洲杯的首场比赛将于6月22日举行。

至于利物浦，他们至少有张伯伦从长期的伤病中恢复过来，克洛普补充说:“张伯伦的回归是完美的。他肯定会入选(纽卡斯尔)大名单。我们得决定谁首发。我们会使用他——这很好。但是纳比的受伤并没有什么好处。”