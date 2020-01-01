累并快乐 穆里尼奥：热刺的工作很困难 但我很开心

葡萄牙人否认了他后悔在热刺接替波切蒂诺的说法，他坚持说他“期待即将到来的一切”。

穆里尼奥承认他在托特纳姆热刺有一份“困难”的工作，但他说他在北伦敦“真的很开心”，对未来很兴奋。

关于穆里尼奥和恩东贝莱之间关系破裂的传闻已经浮出水面，在上周足总杯第四轮3-2战胜南安普顿的比赛中，扬·维尔通亨在下半场被替换下场，据报道，他的未来也悬而未决。

然而，穆里尼奥否认了更衣室里有任何不安定的想法，并透露他已经在展望季前赛了，他希望把热刺变成真正的冠军争夺者。

其他球队

他告诉天空体育：“有些人想上新闻，说一些不真实的事情，但我在俱乐部真的很开心。”

“你很了解我，知道我很开心。困难吗？是的，但如果不难的话也不会找我了。”

“我喜欢这些球员和他们自己。我非常喜欢我和他们之间的关系。如果你从我这里看到一张不好的脸，那是因为结果不好。我无法改变自己。”

“这就是我。事实是我很开心，我期待着下赛季的到来，更期待下赛季的到来。我想在7月份开始与他们合作。”

穆里尼奥随后证实他周日在慕尼黑观看了拜仁0-0战平莱比锡的德甲比赛。

热刺将在本月晚些时候的欧冠十六强中对阵莱比锡，而穆里尼奥“不能错过这个机会”来更好地了解这支德国球队。

“这是非常重要的。我能看到小细节。甚至连热身也是。我能看到电视和视频不能给我的东西。看看热身，看看球员们各自做了些什么。”他说：“有些技能在比赛中是隐藏的。这是一种不同的强度。这是一种不同的体验。我不能错过这个机会。”

穆里尼奥补充说他需要在这个冬季假期中继续努力：“球员们需要休息。为了他们的身体和灵魂，他们需要休息。”

“但对我来说不是。我认为帮助团队最好的方法就是工作。”