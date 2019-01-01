紫百合遭遇噩耗 里贝里脚踝韧带撕裂

在紫百合输给莱切的比赛后，扫描结果显示法国边锋右脚踝的内侧副韧带撕裂。

里贝里的右脚踝韧带受伤，这是他为意甲球队佛罗伦萨所做的一次不合时宜的打击。

在周六0:1输给莱切的比赛中，这位36岁的球员在上半场被迫离场，紫百合证实了这一坏消息。

帕纳约提斯·塔克西德斯的滑铲让这位经验丰富的边锋非常痛苦，不得不在场上接受医疗帮助。

法国边锋究竟会在场边呆多久还有待观察，但是在连续三场失利后，佛罗伦萨几乎不能没有这位前拜仁球星。

俱乐部声明称:“里贝里在扭伤脚踝后接受了检查。他们发现他右脚踝内侧副韧带有I/II级撕裂。他已经开始接受治疗，他的情况将很快被重新评估。”

尽管最近佛罗伦萨状态不佳，里贝里自去年夏天从拜仁加盟以来一直扮演着关键角色。法国人打进两粒入球，并在11次代表俱乐部出场中助攻两球。

他在9月帮助球队战胜了亚特兰大、AC米兰和桑普多利亚，以及0-0战平尤文图斯而被评为最有价值球员。

然而，在10月下旬对阵拉齐奥的比赛中被罚下场时推搡裁判而被禁赛三场，并在第二天为此道歉。

他在社交媒体上说:“昨晚的事我真的很抱歉。”

“我向我的队友、教练和球迷道歉。我也向帕赛利先生道歉，因为在比赛结束时我非常激动和悲伤，我希望他能理解我的心情。”

“我一直想留在球场上，帮助我的队友们，因为我大老远来到佛罗伦萨，来到这座城市，来到这家俱乐部，我认为佛罗伦萨应该得到更多的关注，应该给予其他俱乐部所得到的同样的关注，因为我们每天都在做着伟大的工作。”

他的回归并没有阻止紫百合的一系列负面结果，输给莱切是佛罗伦萨在联赛中的第三场失利，并且在14场比赛后离前六名差了9分。

来自意大利的报道称，蒙特拉面临着保住工作的压力，因为有传言称加图索和普兰德利可能会接替他的工作。