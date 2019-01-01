紫百合老板批评里贝里推搡裁判行为：他做错了

上周末紫百合输给意甲对手后，法国人推搡了了一名助理裁判，罗科·科米索拒绝为这名球员的行为辩护。

佛罗伦萨老板罗科·科米索承认里贝里在周日1 - 2输给拉齐奥的比赛后推搡一名官员是“错误的”。

在9月被评为意甲最有价值球员的里贝里在紫百合输给因扎吉的球队后，两次在球场上推搡裁判。

这位经验丰富的边锋早些时候因为被替换下场而感到沮丧，14分钟后，因莫比莱的进球帮助客队在阿尔特米奥·弗兰基球场取得了胜利。

比赛进行到第22分钟时，科雷亚让客队领先，5分钟后，基耶萨扳平比分，双方在实力和欲望上几乎不分上下。

里贝里现在可能面临可能很长时间的禁赛，科米索准备接受这一点。

“里贝里有点紧张，他错了，尽管他有他的理由。我们将会看到如何翻篇这一事件。”他说。

然而，美国人坚持认为这一事件的发生只是因为佛罗伦萨队对因莫比莱的进球感到失望，而乔丹·卢卡库在比赛中对索蒂尔的犯规并没有受到惩罚，VAR也没有介入。

“我们在美国已经有多年的回放，我们没有争议。昨晚，我明白了为什么它在意大利如此有争议。”

“发生在我们身上的事情有点可耻，因为这将惩罚我们很长一段时间。”

“但这一切都来自一次没有吹罚的犯规。如果它不被使用，为什么VAR在那里？对那不勒斯的比赛也是如此。”

“这是一个国际规则，我认为他被罚下是对的。但我不明白为什么在国际层面上，没有信号表明要去VAR回看。”

结果拉齐奥在9场比赛后上升到积分榜的第六位，比第九名的佛罗伦萨高出3分。

蒙特拉的球队将期待在周三的萨索洛之旅中恢复状态，而帕尔玛将将在再四天后来到弗兰基球场。