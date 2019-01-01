紫百合潜在买家：我土生土长，我最懂佛罗伦萨

美国富商罗科-科米索有意从德拉瓦莱兄弟手中收购目前仍未完全摆脱降级旋涡的佛罗伦萨。

《纽约时报》透露，意甲老牌劲旅佛罗伦萨的出售转让谈判近日陷入困局，但潜在买家美国亿万富豪罗科-科米索面对意大利媒体的访问时表态，认为自己仍然是收购佛罗伦萨的最佳人选。

掌控佛罗伦萨17年的德拉瓦莱兄弟对于谈判过程中的一些细节仍有顾虑，《共和报》认为谈判卡在收购价格上，最终的收购价格应该接近2亿欧元，而不是此前《纽约时报》所宣称的1.35亿欧元。

科米索在接受《佛罗伦萨晚邮报》的采访时表示：“尽管现阶段我不能证实或者否认任何事情，但是出生于意大利的我绝对是最懂佛罗伦萨的投资者。”

“我小时候去过佛罗伦萨，也很熟悉他们过去的辉煌，对于像哈姆林、巴蒂斯图塔等等的紫百合名宿我都能如数家珍。”

“我可以向你保证，世界上没有人比我更意大利，我骨子里就是意大利人！”

但这位出生于意大利卡拉布里亚后来移居美国的富商此前的言论会令不少紫百合的球迷侧目，他曾公开承认自己是佛罗伦萨死敌尤文图斯的死忠。

尽管目前领先降级区有3分，但如果佛罗伦萨在联赛最后一战与保级对手热那亚的生死战中稍有闪失，仍有可能不幸降级。不过据了解，科米索已经表示，即便佛罗伦萨降级，也会继续收购。