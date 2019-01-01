紧追不舍 曼联加大力度接近拉比奥和库蒂尼奥

据西班牙媒体报道，曼联已经加大了对两名顶级球员的报价力度，以增强他们的中场实力。

随着德赫亚、桑切斯、卢卡库和博格巴等球星都可能离开，老特拉福德将迎来一个重大的变革之夏。主教练索尔斯克亚预计将得到2亿英镑的转会资金，这一数字可能会因为一些顶级球星的潜在销售而增加。

曼联主帅也没有浪费多少时间来列出一份潜在的新球员名单，现在有消息称他们的两个目标已经被确定了。

根据《每日体育报》的说法，曼联已经接近了阿德里恩·拉比奥，他将在今年夏天以自由球员的身份加盟。据报道，曼联已经告诉拉比奥的经纪人，他们将满足他1000万欧元签约费的要求，并向他提供了一份丰厚的合同——估计每周价值15万英镑——以吸引他加盟老特拉福德。

拉比奥被认为是皇家马德里、巴塞罗那和尤文图斯的目标，但是他们不愿意满足拉比奥的工资需求，这意味着曼联可能会发现自己处于主导地位。

报道称曼联相信拉比奥将是埃雷拉的理想替代者，同时也会给他们带来一个对马蒂奇和弗雷德的重大压力，前者经历了一个令人失望的赛季，后者在从顿涅茨克矿工转会到曼联后没有稳定下来，现在也可能被允许离开了。

《每日体育报》现在也表示曼联已经向巴萨表示他们愿意支付1亿欧元来签下库蒂尼奥。

这名巴西人自从以1.42亿英镑的价格从利物浦转会而来后，表现令人极度失望，据说巴萨愿意套现这名球员，因为据称他也提交了转会申请。

这份报道还表示，尽管曼联签下库蒂尼奥的努力是真心的，但它也承认，曼联未能取得欧冠资格意味着这名前利物浦球员可能会等到其他选择出现后再决定是否转会到老特拉福德。《每日体育报》声称切尔西也决心签下他，尽管他们的希望完全寄托在转会禁令的抗争上。