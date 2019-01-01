紧跟戈麦斯脚步 钟塔西感激索教练一线队机会

这名年轻的边锋在对雷丁的比赛中替补出场，成为最新一名从老特拉福德青训学院毕业达成一线队出场成就的球员。

钟塔西赞扬了索尔斯克亚对年轻球员的信心，并表示很高兴能收获一线队处子秀的比赛机会。

这名19岁的边锋在足总杯第三轮对阵雷丁的比赛中获得了红魔一线的出场机会。

在那场比赛的下半场，他替补上场并在比赛中给大家留下了深刻的印象。

在临时教练索尔斯克亚的带领下，同为青训学院明星的安吉尔·戈麦斯已经踏入了英超联赛的赛场。而钟塔西也希望未来还会有更多的属于自己的比赛机会。

这位荷兰年轻球员告诉曼联电视台：“我必须脚踏实地，继续努力，如果机会来了，我必须抓住它。”

“我认为这位教练干得非常出色。我不是第一个，安吉尔也有过机会。”

“对于那些正在成长的小男孩来说，这是件好事。我认为现在每个年轻人都能看到这些机会，每个人都在更加努力地工作。”

一段时间以来，钟一直被认为是曼联的一名非常有潜力晋升到一线队的青训球员。

他已经在诸多青年级别的赛事中展示了自己毋庸置疑的能力，并且在2018 -19赛季之前成为了穆里尼奥季前赛计划的一部分。

现在已经取得了一线队的突破，并品尝到了甜头，钟塔西迫切希望从这一次开始展望更热切的远景。

他补充说：“很明显这是一个特殊的时刻。我不能更喜欢这一切了。”

“他（索尔斯克亚）只是说去享受比赛，试着控球、带球，享受比赛。显然我只是想进入比赛，进入这样的氛围。”

“我认为这是一个骄傲的时刻，我只是感到骄傲。你努力踢球来到了这个阶段，我的家人帮助了我，所以站在那里是一个自豪的时刻。我的父母来了，所以我的妈妈和爸爸还有我都能很高兴看到这一刻。”

在索尔斯克亚的带领下，曼联对雷丁的胜利保持了他们完美的记录，自从穆里尼奥离开老特拉福德后，他们已经收获了连续五场胜利。