紧急公关 斯特林发帖认错：没有控制住情绪

在无缘国家队下一场比赛后，这位边锋说他和利物浦后卫正在继续前进。

拉希姆·斯特林承认，在与乔·戈麦斯的争吵中，没能控制住情绪，但这位英格兰球星将继续前进。

据报道，这位曼城边锋周一在英格兰的训练基地与戈麦斯发生了肢体冲突，并被取消了参加周四对阵黑山的2020年欧洲杯预选赛的资格。

英足总周一宣布，斯特林因“圣乔治公园私人区域发生骚乱”而被排除在黑山的比赛之外，但他有机会在对阵科索沃的比赛中回归。

斯特林和戈麦斯在周日利物浦3-1曼城的比赛中也发生了争吵。

斯特林在Instagram上发文称，是时候向前看了，但他也承认，在这起事件中，他没能控制住自己的情绪。

“首先，每个人都知道这场对我来说意味着什么！大家都知道我不是那种人……乔和我都说过话，都想明白了事情，然后继续前进。我们是在一项情绪高涨的运动中，我有足够的勇气承认我的情绪占据了上风。我们都向前看，这就是为什么我们要从事这项运动，因为我们热爱它——我和戈麦斯都很好，我们都知道这只是5-10秒的事情，我们继续前进，不要让它变得更大。让我们把注意力放在周四的比赛上。”

英格兰只要击败黑山就将取得明年欧洲杯的参赛资格。

在国际比赛日之后，斯特林和曼城将对阵切尔西，而戈麦斯和利物浦将对阵水晶宫。