索肖：B费可以成为曼联队中的新斯科尔斯

25岁的他在球场上的表现让人想起了一位前英格兰球员，事实亦是如此。

曼联主教练索尔斯克亚相信一月份签下的费尔南德斯能像斯科尔斯当年那样对老特拉福德产生影响。

布鲁诺上个月以4660万英镑(5900万美元)的价格从葡萄牙体育转会而来，并且在为新球队出场的三场比赛中给人留下了积极的印象。

其他球队

索尔斯克亚相信他对球队的影响会让人想起前英格兰中场斯科尔斯，他在红魔20年的职业生涯中，带领红魔获得了11个英超冠军和包括欧冠冠军在内的其他一些桂冠。

“作为一名球员，他让我想起了斯科尔斯，但在球场外他们绝对不是是同一类型的人。”

“在对阵布鲁日的比赛中，当他坐在替补席上时，他会四处走动，与首发球员交谈，帮助他们。”

“在他上场的10分钟里，你可以看到我们球队的不同。”

“他是另一位指挥家、领导者和赢家。他想赢。他不会满足于99%的付出，这给我留下了深刻的印象。

“当你看着他的时候，你会看到一些东西，但直到他加入你的团队你才会知道。他是一流的。”

同时，索尔斯克亚对很快就被提拔为队长的哈里·马奎尔的领导能力印象深刻。

“我没有想到他会这么快成为队长，但他已经在更衣室和教练们在一起了，他有发言权，他有经验，他有一个队长应该有的一切。”索肖谈到这名前莱斯特城球员时说。

“他担任这个角色很自然，他的表现帮了大忙。”

“这是我们签下他时考虑的因素之一。

“你必须脸皮厚，不能生闷气或自怨自艾，你必须积极主动地处理事情。他必须带领球队——我们有几个队员，还有几个小伙子——他得走在前面，给大家做个榜样。”

“你必须能够在许多比赛中一直有所表现先，一次又一次地坚持着。”

“他从不要求休息，他有国际比赛要参加，然后回到俱乐部在周中和周末踢球，他是那种想在球场上表现的人，那是一个领袖的样子。”

“他组织了彩弹射击活动，他组织了罚款体系，他参与了所有事情。”

索尔斯克亚的球队将在周日对阵沃特福德，然后在周四的欧联杯第二回合主场迎战布鲁格，之前，他们在周中的第一回合中1-1与对手战平。