索肖：马夏尔的回归是曼联取得进步的关键

法国前锋已经伤愈归队，据他的教练说，他可能是帮助球队度过难关的人物。

索尔斯克亚希望曼联的状态会有所好转，因为现在他们有了伤愈复出并且取得进球的马夏尔。

由于大腿拉伤，马夏尔已经缺席了近两个月的比赛，直到上周在英超联赛对阵利物浦的比赛中替补上场。

在周四的欧罗巴联赛中，法国队前锋首发并攻入全场唯一一球，击败了贝尔格莱德游击队。

这是曼联过去12次客场比赛中的第一次获胜，他们目前排在联赛第14位，周末还将客场挑战诺维奇。

但是索尔斯克亚相信，在比赛的60分钟被换下场的马夏尔将在周日会以更加好的状态出现在球场上，并且会对曼联的命运的改变产生深远的影响。

“我们创造的机会没有我们希望的那么多，进球也没有我们希望的那么多。”索尔斯克亚说。

“现在安东尼回来了，他进了一个球，我相信有安东尼在我们的队伍里我们会进步的。他确实给了我们一些不同的东西。”

他补充道：“我希望我们能阻止诺维奇，因为在卡罗路的比赛总是很艰难，但是我们现在已经准备好了。我们有一些球员回来了。”

“我设法在60分钟后把亚伦(万比萨卡)和安东尼换下，因为他们缺席了很长时间。希望届时将是一支面貌全新的队伍，因为我们需要尽我们最大的努力去争取机会。”

曼联仍然缺少一些球星，包括博格巴，他早些时候被索尔斯克亚排除在诺维奇的比赛之外。

他说：“我们正在努力让他们恢复健康，希望他们能尽快恢复。”

“我不会给康复过程设定最后期限，但希望不会太长。”

与此同时，由于状态问题，曼联在过去的两场比赛中都改成了三后卫阵容。

尽管被迫做出了改变，但索尔斯克亚认为新的阵型很适合他的球员，他解释说：“我认为伤病让我们改变了之前表现不佳的阵型，但我们拥有踢三人后场的合适的中后卫，好的中后卫，高质量的中后卫。”

“这让我们更容易在对阵利物浦和塞尔维亚的比赛中踢三后卫。”

“林加德回来了,他能踢中场，周四上场的球员中，例如罗梅罗打过世界杯决赛,罗霍在世界杯决赛中也踢过三后卫，琼斯和和马奎尔也在半决赛踢过三后卫。杰西也在他的这个位置上踢过球。”

“伤病让我们改变了阵型，但是一切都很好。”