索肖：赢下纽卡是改变曼联队中的气氛的关键

红魔7场9分的记录是他们在顶级联赛30年来这个阶段的最差成绩。

索尔斯克亚说曼联对纽卡斯尔的胜利对于改变俱乐部的气氛是至关重要的。

曼联在本赛季的七场联赛中只赢了两场，而且在周中对阵AZ的欧联杯比赛中表现不佳，他们的信心也越来越低，这使得他们在客场的不胜战绩达到了10场。

在最近的联赛中，索尔斯克亚的球队在客场毫无胜算，挪威人强调在圣詹姆斯公园的胜利对于建立球队的信心至关重要。

索尔斯克亚告诉天空体育：“你当然不喜欢输掉比赛。你全身心地投入到这份工作中。如果你赢了比赛，你会更快乐，你的情绪会变，但这并不意味着你的表现变好了——结果会改变情绪。”

“现在对我们来说在纽卡斯尔取得一个结果是至关重要的。我想这会改变气氛。”

“孩子们可以去国外度假，让头脑清醒一下。”

然而，索尔斯克亚对红魔的球迷们充满了赞扬，他相信尽管比赛结果不佳，但红魔球迷们仍然给予了他们极大的支持。

他们本赛季只见证了两场主场胜利，但是主教练相信俱乐部的命运很快就会好转。

“我不得不说球迷们都很棒，”索尔斯克亚补充道。“当我看到他们的时候，我很容易变得积极，他们一直对我很积极。他们看到你在做什么，他们就会一直那样做下去。”

“我们希望通过取得更好的成绩和更好的表现来回报他们的忠诚和支持。我可以向他们保证，我们正在努力做到这一点。”

曼联在客场7场比赛中没有赢过一场，在联赛中排名第11。

他们前往东北地区，分别在莫利纳和圣玛丽与狼队和南安普顿战平手，然后在伦敦球场0 - 2输给西汉姆。

自从3月份3-1击败巴黎圣日耳曼以来，曼联还没有在客场赢过一场比赛。