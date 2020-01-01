索肖谈让人惊艳的B费：他的脑子比任何人都快

红魔主帅很高兴看到葡萄牙人很享受新球队的训练，同时在对抗中的几个方面也在努力。

索尔斯克亚评价曼联的新球员费尔南德斯是一个“非常非常好的球员”，他有“很多的特质”，同时他也赞扬了这位球员在训练中的“热情”。

费尔南德斯在1月份完成了一笔5500万欧元(4700万英镑/ 6000万美元)的转会，结束了长达一年之久的转会传闻。

其他球队

这位葡萄牙国脚一到曼彻斯特就马上投入了比赛，在冬歇前的一场主场对阵狼队的比赛中打满了90分钟。

狼队获得了一场应得的0-0的平局，这使得曼联进入前四的希望再次受挫，但是费尔南德斯在他的处子秀上给人留下了深刻的印象，并没有表现出被新环境吓到的迹象。

索尔斯科亚希望费尔南德斯能够为他的球队带来创造性的火花，这是他们在本赛季的锋线中极度缺乏的，而保罗·博格巴在脚踝手术后仍然无法上场。

挪威主教练对这位前葡萄牙体育的球星在马贝拉的温暖的训练营中融入球队的良好表现感到鼓舞，但他表示，这名中场球员需要一段时间来适应新的环境。

索尔斯克亚告诉曼联官方网站:“总的来说，他是一名非常非常优秀的球员，他的思维明显比其他人要快。”

“他有很多我们将会习惯的特质。我们会习惯他的，他也会习惯我们的。他的跑动，他的接球，他的动作，我很高兴看到他在这里玩得很开心。”

“是的，他训练训练一直在训练，所以他的健康水平和热情是不同凡响的。”

索尔斯克亚也对麦克托米内、图安泽贝和福苏-门萨的健康状况进行了更新，这三名球员在因伤缺阵一段时间后都非常接近正常训练了。

他说:“我希望我们能在本周末之前看到他们中的一些人，但是下周对他们来说也是一个重要的一周，他们需要适应比赛，所以希望我们能让他们尽快回到赛场。”

索尔斯克亚强调了拥有一支完整的阵容的重要性，这支阵容将为曼联征战欧冠的名额、足总杯以及欧联杯的成功而战。“这是一个漫长的赛季。总的来说，在每个赛季，每支球队都有伤病，我们今年受到了严重的打击，我们感到了人员的不足。”

“但是当每个人都回来的时候，每个地方的竞争都很激烈，希望我们每周有两场比赛。”

“我们想要通过欧罗巴联赛，我们想要通过足总杯，当然，联赛很重要，所以我们需要球员轮换。”

曼联将在周一重返英超赛场，届时他们将做客斯坦福桥，与排名第四的切尔西进行比赛。