索肖警告林加德必须提升状态：上个赛季不达标

红魔主帅承认这名中场上赛季的表现没有达到要求的水平，他必须表现更多来保住自己的位置。

曼联主帅索尔斯克亚透露，他将在本赛季对林加德提出更高的要求，因为俱乐部希望重返前四。

上个赛季，林嘉德代表红魔出场36次，攻入5球。红魔在英超联赛中排名第六，无缘冠军联赛资格赛。

对于这位中场球员来说，2017-18赛季是一个更加成功的赛季，他为俱乐部打进了13粒进球，巩固了他作为首发球员的地位。

索尔斯克亚对记者说:“杰西已经用他的进球证明了自己的价值。但我当然会对他提出更高的要求。”

“我想他会是第一个知道他上个赛季没有达到标准的人。

“我们所讨论的内容可以仅限于我们两人之间，但我对他的期望更高，他知道我想要什么。”

“杰西知道成为一名曼联球员意味着什么。有时他可能会做出一两个错误的决定，但他做出的好的决定比坏的多。他是个优等生。”

据报道，俱乐部的教练组对这位中场球员在季前赛期间的健康状况印象深刻，他看起来是老特拉福德本赛季的常规球员。

自从2014年8月首次代表红魔出场以来，林加德在167场比赛中攻入29球，其中17球来自英超联赛。

他被租借去过莱斯特城、布莱顿、伯明翰和德比郡参加了英冠联赛，之后进入了曼联一线队的常规阵容。

这位中场球员在俱乐部和国家队的重要比赛中的表现也并不陌生，他在2016年足总杯决赛对阵水晶宫的比赛中收获进球，在2018年11月英格兰对阵克罗地亚的欧冠比赛中进球，帮助三狮军团晋级决赛阶段。