索肖解释曼市德比换下林加德：再一次你就滚蛋

红魔主帅对这位中场球员在对阵曼城的比赛中的控球能力非常不满，但他说这次爆发是“一时冲动”。

索尔斯克亚在曼联与曼城的联赛杯比赛中对林加德表达了愤怒之情，他警告这位英格兰国脚：“再有一次的话，你就滚蛋。”

红魔主帅在伊提哈德球场的半决赛第二回合第58分钟被摄像机拍到在大声警告他的中场。

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曼联在那个阶段已经再次回到了竞争之中，内马尼亚·马蒂奇上半场的进球给了他们扭转两球落后的希望。

为了争取第二球，索尔斯克亚希望自己的球队能够控制比赛的进程并控制比赛的节奏。

他对林加德的控球能力不太满意，然而，在比赛开始不到60分钟时一记潦草的传球让曼城马上发动了反击，并给了斯特林与德赫亚一对一的机会。

索尔斯克亚向这位本赛季状态不佳的27岁球员表达了自己的感受，并在第65分钟将这位状态不佳的组织核心拉下线。

在1-0战胜曼城并不足以赢得在温布利的决赛席位，赛后当被问起索尔斯克亚对林加德的抱怨时，这位教练说：“只是一时冲动，偶尔的。”

“当你丢球的时候，一定要让我们更努力一些。接着，他和维克托(林德洛夫)信心大增，开始好好踢球。”

“有时候你会犯错误，但如果你来这里只是防守，你就没有机会了。”

“是的，我们在比赛中制造了一两个危险的时刻，但这就是我们想要在禁区里表达自己的方式。”

“我们必须这样做来释放压力。”

林加德留在曼联的时日可能不多了。

他已经超过12个月没有打进过一粒英超进球了，他在英超的上一次进球还是在2018年12月索尔斯克亚对阵卡迪夫的第一场比赛。

本赛季，这位中场球员只做出了两次努力——在欧罗巴联赛中对阵阿斯塔纳以及在足总杯中对阵特朗米尔流浪者——在与所谓的“超级经纪人”米诺·拉伊奥拉联手后，人们开始质疑他的未来。

他还将面临来自身价不菲的布鲁诺·费尔南德斯的竞争。