索肖：英超联赛排名不是曼联目前最大的担忧

挪威人并不担心红魔会远远落后于他们的对手，尽管周末的比赛结果令人失望。

在2019- 2020赛季开始时，索尔斯克亚的球队仍然没有稳定的状态，但他坚持认为在英超联赛中在14场比赛后排名第九并不是曼联“最大的担忧”。

周日，红魔在阿斯顿维拉做客老特拉福德的比赛中丢掉了更多宝贵的分数，在取得领先之后，他们又一次未能保住胜利。

杰克·格里利什在开场不久就以个人的出色表现为客队首开纪录，但曼联在半场结束前凭借汤姆·希顿的乌龙球重新扳回一城。

林德洛夫在第64分钟的头球为索尔斯科亚的球队完成了一次逆转，而泰隆·明斯则利用了主场球员的一些懒散的防守再次扳平比分。

维拉最终以2-2战平曼联，这对曼联来说是表现很糟糕的一周，包括3-3战平谢菲尔德联和1 -2输给阿斯塔纳。

在争夺冠军联赛最后一席的竞争中，红魔落后切尔西8分，下周三他还将迎战托特纳姆热刺，然后在三天后客场挑战曼城。

索尔斯克亚并不担心球队最近在英超的排名下滑，然而，他相信小范围的胜利可以完全改变他们的赛季。

他在赛后的新闻发布会上说：“如果我们多进一个球，我就不会坐在这里谈论成为第五名了。积分帮不是目前最令人担心的问题，因为现在的形势太紧张了。”

“我只需要确保我们的表现，然后争取三到四场比赛上好的表现，然后是好的结果。”

“我能说的是，到目前为止，我们已经领先了这么多场比赛，但却没能赢得这些比赛。

“六七次，我敢肯定，我们1-0、2-1或3-2领先。我们应该更善于把这些比赛变成胜利。”

索尔斯克亚补充道:“我认为有大量的证据表明这些球员更接近于赢得比赛而不是输掉比赛，这让他们的优势更加明显。”

“上半场不够好，我很失望，因为所有的球员都留在这里，而我们和年轻的男孩去了哈萨克斯坦。“”

“所以我们本应该更快地走出困境。上半场不够好，下半场才是我们想看到的。”

挪威主帅已经被暗示在一月转会窗口打开后将加强他的阵容，一些人认为需要一名额外的中场球员来增加首发阵容的创造性。

格拉利什是与明年转会老特拉福德联系在一起的球员之一，他在周末对他的潜在追求者进行了一次完美的试炼。

当被问及曼联是否会在转会市场重新开放时将维拉的当家球星作为目标时，索尔斯克亚回答说:“我不能谈论太多其他球队的球员，不管他们是否是曼联的目标亦或是符合曼联的水准。”

“但这个进球太棒了，我想他在角球区上也打进过一个，我也打进过几个这样的球。这是一个伟大的射门，但是我们应该更好的防守，在左路彻底守住他。”

“但这是一个多么漂亮的进球，他踢得很好。”