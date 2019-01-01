索肖确认马夏尔博格巴肖缺席联赛对阵西汉姆

挪威主帅透露这三名球员将再次缺席红魔前往伦敦球场的联赛。

索尔斯克亚已经确认安东尼·马夏尔，保罗·博格巴和卢克·肖都将缺席周日曼联对西汉姆的比赛，但是他希望丹尼尔·詹姆斯仍然能够出场。

博格巴自从8月31日1-1战平南安普顿的比赛中脚踝受伤后就一直无法上场，而马夏尔和肖都都处在从对阵水晶宫的比赛的碰撞的恢复过程中。

与此同时，詹姆斯在上周六1-0战胜莱斯特城的比赛中受伤，迫使他错过了周四欧联杯对阵阿斯塔纳的比赛。

当被问及博格巴和马夏尔是否能够在周日对阵西汉姆出场时，索尔斯克亚对记者说:“不太好。他们还没有恢复训练，所以我不这么认为。(卢克)还没准备好。”

“丹尼尔·詹姆斯？我不知道。他最近几天没有训练。希望如此，但不确定。明天我们将和大家一起度过一个恢复日，周六在做决定。”

曼联目前在英超积分榜上排名第四，在五场比赛中仅得到8分。

然而，自3月5日在冠军联赛中击败巴黎圣日耳曼队以来，索尔斯克亚的球队还没有取得过客场胜利。

红魔在联赛方面客场的最后一场胜利是在2月25日对阵水晶宫的比赛中取得的，但是索尔斯克亚强调他并不担心客场比赛的困难。

尽管本赛季客场战平了狼队和南安普顿队，曼联主帅仍然坚持认为他的球队应该在两场比赛中都取得胜利，没有什么好担心的。

“我们教练为什么要担心？”他说。“我们期待着一些事情的发生，寻找解决方案。我从来没有真正担心过任何事情。我没有走来走去担心这个担心那个。我正在考虑我们能做些什么来改进。我从来都不是一个杞人忧天的人。”

“我认为我们本应该战胜南安普顿，我认为我们也应该战胜狼队。两场比赛都应该获胜。这仍然是同样大小的球场，绿色的场地和白色的线，还是那些球迷。你必须屏蔽掉心理部分，像在公园里那样踢球。”

在与铁锤队的比赛之后，曼联将把他们的注意力转移到在主场与罗奇代尔的联赛杯第三轮的比赛上，然后在5天后的英超联赛中主场迎战阿森纳。