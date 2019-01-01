索肖确认博格巴复出时间：12月初 不会太久了

这名挪威人希望球队宝贵的资产下个月能够回到球场，因为红魔即将迎来一个忙碌而又关键的圣诞赛程。

曼联主帅索尔斯克亚已经确认，博格巴将在12月复出，他将逐步从伤病中恢复。

法国人自从9月30日在老特拉福德1-1战平阿森纳后就一直缺席比赛。

在各项赛事中，曼联在七场没有博格巴的比赛后，只获得了三场胜利，两平两负。

这位26岁的球员近日透露，他还需要再戴七天石膏，然后再进行“两周的康复治疗”。

在周四对阵贝尔格莱德游击队的欧联杯比赛之前，索尔斯克亚确认了博格巴的恢复时间表，并强调他将“努力”尽快回到赛场。

“博格巴自己说的，”挪威主教练在新闻发布会上说。“过不了多久，他就不在需要石膏了。他会在国际比赛日期间努力训练，希望他能回来。”

阿什利·杨也为博格巴的缺席给出了看法，他强调红魔有足够的力量来应对博格巴的缺席。

“我们在全队的位置竞争非常激烈。现在是主教练挑选球队的时候了。”英格兰后卫说。“这对我们来说不是一件困难的工作，我们必须走上场并表现出来。显然，当你曾经拥有像保罗这样的球员时，你会很失望。但是在他的位置上踢球的孩子们表现得非常好。当他回来的时候会很好，但是这是一个很好的位置竞争。”

曼联将会从周末0 - 1输给伯恩茅斯的比赛中恢复过来，塞尔维亚的对手将会在明天晚上到达老特拉福德。

在经历了2019- 2020赛季糟糕的开局后，索尔斯克亚的压力越来越大，他的球队在英超联赛的排名已经下降到第十位。

这位46岁的教练在激烈的批评面前仍然保持着斗志，他相信曼联“走在正确的道路上”，尽管他们最近的表现欠缺了稳定性。

“每个人都有权发表自己的意见，”他补充道。“我知道我每天看到什么，日复一日。孩子们都在尽最大可能地努力工作，努力取得成果。我们不会让输给伯恩茅斯的结果来打击我们的士气。我们有一些即将到来的比赛，我们相信现在是可以赢的比赛。我们需要继续获得积分。”

“足球从来没有捷径。这是艰苦的工作，团结一致，有团队精神。作为一名教练，每个人每天做的工作都让我很高兴。他们想要做得更好，但由于这样或那样的原因，有时我们得不到想要的结果。”

“我们觉得我们应该得到比现在更好的结果，但是我们正在努力，我们在正确的轨道上。当然，星期六是令人失望的，但是在休息之前我们还有两场比赛可以赢。”