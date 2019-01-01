索肖盛赞博格巴：他是世界上最好的全能中场

挪威主帅很高兴法国人回到了他的队伍中，并且可能会让他加入红魔对阵纽卡斯尔的首发阵容中。

索尔斯克亚对博格巴的回归表示欢迎，他称博格巴是“世界上最好的全能中场”。

博格巴在周日0-2输给沃特福德的比赛的下半场替补上场。预计他将在节礼日对阵纽卡斯尔的比赛中首发。

这是这位法国队世界杯冠军球员自9月以来首次在曼联亮相，索尔斯克亚希望博格巴能够回到自己的位置，尽管他仍然不确定自己的最佳位置。

当被问及博格巴是否会出现在对阵纽卡斯尔的阵容中时，曼联主教练在新闻发布会上说:“让我们看看他的反应，他的感觉。他刚上场时表现得很好，这是一大优势。”

“也许我们从一开始就会让他上场，因为你只是想在他上场的时候更多地融入球队。”

“他可以打任何位置，整个中场。他是一个可以涵盖很大区域的中场球员。他可以后撤很深，让他们长传，可以前压，和队友配合进行2过1，他和安东尼(马夏尔)和马库斯(拉什福德)在边路创造机会，所以这取决于比赛。”

“这就是拥有保罗的好处：他是世界上最好的全能中场，他可以胜任所有的角色，但如果我让他打低位，他应该也可以压上，如果我让他打高位，他应该后撤防守。”

“和他讨论否认永远都是这个问题。但他能回来真好。”

索尔斯克亚的球队在圣诞节前的联赛中排名第八，比排名第四的切尔西落后7分。

挪威主帅希望博格巴能够为曼联中场增添活力，曼联整个中场在前半个赛季表现平平。

法国人本赛季只参加了6场联赛，至今还没有进球。