索肖：有时候年轻的球员不知道如何赢得挑战

曼联在谢菲尔德联先以0-2落后，之后又以3-2领先，但在最后一分钟的布拉莫尔巷被扳平。

索尔斯克亚说他的年轻球员缺乏在某些情况下取胜的技巧，在此之前，曼联在两球落后谢菲尔德联的比赛中最后以3-3打平。

19岁的布兰登·威廉姆斯、18岁的梅森·格林伍德和22岁的马库斯·拉什福德的进球让比赛在布拉莫尔巷发生了逆转，红魔一度领先，但这并没有阻止索尔斯克亚谴责他的球队上半场的表现。

如果输给谢菲联，主教练索尔斯克亚将承受巨大的压力，他在过去的8场英超联赛中只取得了2场胜利，而这位前射手感觉他的球员缺乏自信。

“在足球比赛中，你必须去拥有赢得比赛的权利，而我们在70分钟后没有任何赢得比赛的权利。”索尔斯克亚告诉记者。

“男孩们还年轻，这并不是缺乏欲望；也许是对自己的自信。安德里亚斯(佩雷拉)和弗雷德以前从来没有一起踢过中场，但是谢菲尔德联队攻入第二个进球后我们的表现非常出色。”

“我不怀疑(球员们)想赢，但有时年轻球员不知道如何赢得这样的挑战，我们今天一定学到了很多。”

曼联将于周四前往哈萨克斯坦，对阵欧联杯的对手阿斯塔纳，之后他们将在周日主场迎战阿斯顿维拉。

在13场比赛之后，索尔斯克亚在英超联赛中排名第九，这让俱乐部饱受批评，但是他们在过去的12场比赛中只输了两场，索尔斯克亚认为本赛季球队的精神属性有所提高。

他说:“当你0-2落后的时候，不要放弃，你也不会指望他们愿意放弃，但是去年我们却不是这样，但今年的我们不再是那样了，所以这是一个巨大的不同。”

“做点什么，我认为他们扭转局面的方式，在年轻球员的头脑中改变了很多。”

“你要知道这些孩子还年轻，当他们在取得第一个进球后找回了信念，丹·詹姆斯——也许他第一次过了史蒂文斯，送出了一个绝好的传中，由威廉姆斯出色的完成了射门，突然间，你会发现我们已经站在了最前面，孩子们正在尝试驱散恐惧的各种方法。”

“现在，(我的想法)是积极的，尽管比赛的大部分都是消极的，你会对它感到失望，但这就是足球，你必须有这样的性格才能坚持下去。”