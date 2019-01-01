索肖：曼联已做好准备 迎战大巴黎红军回到前四

对于红魔来说，一个艰难的二月即将到来，但是老特拉福德的临时主教练相信他的球队能够迎接来自国内和欧洲的挑战。

索尔斯克亚相信曼联已经准备好迎接2月赛程的挑战。

自从去年12月穆里尼奥被解雇后，索尔斯克亚被任命为临时主教练以来，红魔还没有输过一场比赛。

曼联的强劲势头肯定会在接下来的一个月里受到考验，英超联赛对阵莱斯特城和富勒姆的比赛将在欧冠16强对阵巴黎圣日耳曼的首轮比赛之前进行。

接下来是足总杯第五轮对切尔西的比赛，然后在2月24日对阵劲敌利物浦。

但是索尔斯克亚确信曼联已经准备好迎接挑战。

他说：“这是一支装备精良的球队，我们在一起已经6个星期了，我们发现了自己的长处和短处。”

“我们已经克服了大部分的挑战，也许我们在伯恩利失球的挫折会让我们更上一层楼，因为我们现在给了自己一个比我们想象的更早进入前四的机会。”

“我们将从客场对阵莱斯特开始，接着是富勒姆，然后三场重头戏，对手分别是大巴黎、利物浦和切尔西。

“然后你认为一切都结束了，但还有客场与水晶宫的比赛。这是一个艰难的月份，但我们已经准备好了，我有一支强大的队伍，现在只有马科斯·罗霍会缺阵一段时间。

曼联在周二2:2战平伯恩利是他们在索尔斯克亚的带领下首次失分，接着他们将前往皇权球场继续英超之旅。

蓝狐在上一轮1:1战平了领头羊利物浦，本赛季还击败过切尔西和曼城，索尔斯克亚意识到了克劳德·皮埃尔的边路战术的难度。

“我周三晚上看了莱斯特的比赛。”索尔斯克亚补充道，“他们是一支充满活力和速度的球队。”

“很明显，他们防守很好，他们习惯后撤防守，所以很难突破他们。他们在锋线上还有瓦尔迪、麦迪逊、格雷和阿尔布莱顿。因此，这将是一个艰巨的挑战，但我们喜欢挑战。”