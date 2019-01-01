索肖：曼联已做好准备 迎战大巴黎红军回到前四
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索尔斯克亚相信曼联已经准备好迎接2月赛程的挑战。
自从去年12月穆里尼奥被解雇后，索尔斯克亚被任命为临时主教练以来，红魔还没有输过一场比赛。
曼联的强劲势头肯定会在接下来的一个月里受到考验，英超联赛对阵莱斯特城和富勒姆的比赛将在欧冠16强对阵巴黎圣日耳曼的首轮比赛之前进行。
接下来是足总杯第五轮对切尔西的比赛，然后在2月24日对阵劲敌利物浦。
但是索尔斯克亚确信曼联已经准备好迎接挑战。
他说：“这是一支装备精良的球队，我们在一起已经6个星期了，我们发现了自己的长处和短处。”
“我们已经克服了大部分的挑战，也许我们在伯恩利失球的挫折会让我们更上一层楼，因为我们现在给了自己一个比我们想象的更早进入前四的机会。”
“我们将从客场对阵莱斯特开始，接着是富勒姆，然后三场重头戏，对手分别是大巴黎、利物浦和切尔西。
“然后你认为一切都结束了，但还有客场与水晶宫的比赛。这是一个艰难的月份，但我们已经准备好了，我有一支强大的队伍，现在只有马科斯·罗霍会缺阵一段时间。
曼联在周二2:2战平伯恩利是他们在索尔斯克亚的带领下首次失分，接着他们将前往皇权球场继续英超之旅。
蓝狐在上一轮1:1战平了领头羊利物浦，本赛季还击败过切尔西和曼城，索尔斯克亚意识到了克劳德·皮埃尔的边路战术的难度。
“我周三晚上看了莱斯特的比赛。”索尔斯克亚补充道，“他们是一支充满活力和速度的球队。”
“很明显，他们防守很好，他们习惯后撤防守，所以很难突破他们。他们在锋线上还有瓦尔迪、麦迪逊、格雷和阿尔布莱顿。因此，这将是一个艰巨的挑战，但我们喜欢挑战。”