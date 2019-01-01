索肖：曼联一直关注补强 有球员离开也有可能

红魔主帅将会继续关注潜在的新援，以及一些有可能在一月份离开的球员。

索尔斯克亚承认曼联一直在寻找新援，尽管他们淡化了与哈兰德的联系，同时一月份有球员离开老特拉福德的可能性也没有被排除。

据说红魔已经在一月冬窗重开之前确定了几个目标。

红牛萨尔斯堡前锋哈兰德就是其中之一，尽管索尔斯克亚一直渴望与即将引进的挪威人的报道保持距离。

然而，曼联主教练很高兴地透露，他将密切关注任何可能的补充，梦剧场的重建工程中需要一些新面孔。

在与沃特福德的英超联赛之前，索尔斯克亚再次被问及他的招募计划，他说:“作为一个教练，你总是希望自己能有所作为，但这并不是必须的。”

“必须是合适的球员，合适的年龄，他必须适应这个阵容，并且有合适的价值。”

“我们一直在寻找，转会窗口将会打开，但这可能不会发生。”

索尔斯克亚承认在接下来的几周人员进出的转会都有可能发生，这可能会为新的签约铺平道路。

他也结束了围绕保罗·博格巴的转会离队的传闻的猜测，也有可能是其他球员离开。

索尔斯克亚补充道:“总是有机会让一些球员离开。”

“我可以99.9%的确信的说他们(队员)不会离开，但是总有球队会来，并且对我们感兴趣。”

“也许他们踢得还不够多，当然，还是有机会的。”

青训球员戈麦斯和钟塔西是最近引起转会传闻的人之一，因为他们各自的合同都到期了，但是索尔斯克亚仍然希望用新合同把这些令人兴奋的年轻人留下来。

他补充道:“他们都是我们想要留下的球员，他们都是很有天赋的球员，他们之前都有过一些小麻烦和伤病。”

“安吉尔现在已经病了几个星期了，之前他的脚踝受伤了，但是仍然有一些天才球员，他们是曼联的人。”