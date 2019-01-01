索肖：我们点球踢得比常规时间好

根据红魔主帅的说法，他的球队应该表现出更强的侵略性，而不仅仅是在点球大战中更出色的发挥。

当地时间周三晚间的卡拉宝杯比赛，索尔斯克亚的球队在常规时间内凭借格林伍德的进球，1-1战平英甲球队罗奇代尔，双方进入点球大战。

点球大战中，马塔，佩雷拉，弗雷德，格林伍德和丹尼尔-詹姆斯全部命中目标，最终红魔5-3战胜对手。值得一提的是，之前在季前征战国际冠军杯时，红魔也是凭借点球大战击败了米兰。

虽然这场比赛带来了期盼已久的胜利，但索尔斯克亚仍然希望球队表现出更强的攻击性，以在比赛中取得更明显的领先优势。

挪威人在赛后说道：“我们在很多比赛中都是1-0领先，这次也是，你会想‘好的继续吧’。”

“这就是现在的关键所在，这也是小伙子们吸取教训的过程。我们需要迎来第二粒进球。”

“在这家俱乐部，你永远不能想着这就够了就往回退。如果你满足于足够好，那这就不是我们想要的。”

“我们把局面控制得很好，我为这样的信心感到高兴。你知道我们在点球大战中表现会比常规时间要好。”

17岁的格林伍德已经收获了他升入曼联一线队之后的第二粒进球，而罗奇代尔在本场比赛中打入扳平比分进球的，也是年仅16岁的小将马瑟森。

索尔斯克亚也再次赞美了格林伍德，他继续说道：“他在禁区内一对一时，会成为后卫的噩梦。”

“你可以看看他现在的额能力，他能够在比赛中作出贡献。他还很年轻，我们要允许他成长。”