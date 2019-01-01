索肖怎么让安德扮演博格巴身边比达尔的角色？

这位西班牙人一直是博格巴在红魔获得更大自由的关键，这为中场增加了纪律和效率。

在穆里尼奥执教曼联的整个过程中，关于我们什么时候能看到尤文图斯时期的博格巴，存在着广泛的疑问。

在博格巴跟随斑马军团连续4次获得意甲冠军后，穆里尼奥以8950万英镑的世界纪录转会费签下前者，然而这位葡萄牙主帅似乎不会让他踢在意大利的位置。

斯科尔斯：“我看了很多他在尤文图斯的比赛，负责控制比赛的是皮尔洛，博格巴在曼联也被要求这样做，但这并非他最擅长的东西。我认为，他应该在更靠前的位置影响比赛，他必须更多参与其中。”

除了皮尔洛在身边，博格巴在尤文图斯的副手是比达尔，他在三中场靠右的位置上用血汗勤奋帮助这位法国人能够在左路踢得更加靠前和锐利，以能够在进攻三区施加更大的影响力。

这是穆里尼奥从未给过他的奢侈，但当索尔斯克亚去年12月以看守教练的身份回到老特拉福德时，他立刻意识到解放博格巴的必要性是打开曼联大门的关键。

埃雷拉是博格巴最近复苏的关键因素。

穆里尼奥无论在4-2-3-1阵型还是在博格巴钟爱的4-3-3阵型中都要求其承担很多防守任务，而索尔斯克亚则让埃雷拉肩负起比达尔在安联球场所擅长的那种任务。

这位西班牙人为马蒂奇又增添了一条更强壮的腿，让这位塞尔维亚人可以按照自己的节奏踢球，博格巴可以在任何需要的时候继续推进。索尔斯克亚带领的曼联以宽度和活力为特点的进攻的总体理念比穆里尼奥时期已经有了明显的进步，但是他们控制引擎室的能力以及给予博格巴爆发的机会，对实现上述这一点至关重要。

穆里尼奥太多疑了，他在很大程度上不允许曼联打破固定的阵型，而索尔斯克亚则让他们回到了一个更典型的曼联模式，摆脱了枷锁，给他们的进攻带来了新的活力。

如果没有埃雷拉，曼联中场的控制力就会大大减弱，而这种控制力使得他们可以给前锋们一个尽情发挥的空间。他所提供的效率是曼联其他球员无法比拟的，本赛季他的场均助攻0.27次，与维纳尔杜姆、费尔南迪尼奥和坎特相比还算不错，但他在无球方面的效率也远远超过了这三人中的任何一人，每90分钟抢断3.36次，拦截2.83次。

他也是数次反击的发起者，这些反击来自曼联的破坏球。他没有抬起头来思考，而是立即给队友一个长距离低平球，帮助球队由守转攻。

所有这些都有助于确保埃雷拉成为曼联中场之前所缺少的稳定球员。这位前毕尔巴鄂竞技队球员在马蒂奇于2017年夏天转会到球队至去年12月穆里尼奥下课之间的80场比赛中仅首发出场33次，在那段时间他并未被用作解放博格巴。

现在他正正是被这样使用，而博格巴和曼联因此获益。这位法国人在8场比赛中进了5个球，并为球队贡献了5次以上的助攻。他的又一次极具威胁的射门帮助马夏尔在上一场对阵阿森纳的足总杯比赛中锁定胜局，红魔在那段时间的表现无可挑剔。

索尔斯克亚通过激活中场发动机赢得了胜利，虽然拉什福德、马夏尔和林加德这三位前锋吸引了大量的注意力，但我们不应该低估埃雷拉的影响。

很明显，曼联董事会在从现在到赛季结束这段时间将会做出一个相当大的决定，考虑索尔斯克亚是否有能力长期将球队带回至应有的位置上。但另一个——肯定要直截了当得多的——难题是与埃雷拉即将到期的合同有关。

在目前的情况下，不给球迷最喜欢的球员一份新合同是疯狂的。在这个世界上没有多少球员能有像比达尔那样的工作效率、欲望、耐力和传球能力，但事实证明，埃雷拉就是其中之一。