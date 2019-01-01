索肖：完成续约后 德赫亚已经恢复了注意力

漫长的谈判拖到了新赛季，让潜在的求购者保持了兴趣，但是索尔斯克亚越来越有信心把这位西班牙国门留在队中。

西班牙门将在老特拉福德状态不佳已经有一段时间，但是随着场外问题的解决，他的老板希望他能有所进步。

索尔斯克亚相信德赫亚已经摆脱了分心的状态，在与曼联签订了一份长期的续约合同后已经重新集中了注意力。

门将德赫亚周一签署了一份四年的新合同，结束了人们对他未来的猜测。

现在，曼联主帅希望看到德赫亚最好的状态”

索尔斯克亚说：“大多数时候，我们得到的是我们想要的。”

“我听大卫交流的越多，我就越有信心我们会成功。”

“大卫很高兴。我想你可以从他(在英超战胜莱斯特的比赛中)的表现看出，他已经下定决心了。你又能从他的眼睛里看到专注。”

“有一个专注的大卫在你身后，你会感到非常安全。”

“这个赛季他真的很努力。他还年轻。范德萨在35岁的时候才和我们签约了，所以我相信大卫会成为成功的曼联的其中一员。”

德赫亚将在红魔周四主场迎战哈萨克斯坦冠军阿斯塔纳的欧联杯比赛中休息。

塞尔吉奥·罗梅罗将替代这位28岁的门将的首发位置，然后将和弗雷德、图安泽贝和梅森·格林伍德一起成为曼联的首发阵容。

对于少年格林伍德来说，这将是他第二次成为一线队的首发。这位在球员时期以进球本能而闻名的曼联主帅说格林伍德是他足球生涯中见过的“最好的”终结者之一。

在阿斯塔纳的比赛之后，曼联将在周日下午的联赛中做客西汉姆联。

随着瑞典后卫林德洛夫与俱乐部签订了一份为期五年的新合同，曼联在本周的比赛前士气高涨。