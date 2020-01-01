索肖坚称博格巴不会被出售：他不会在一月离开

红魔主帅确信这笔宝贵的资产将会留在老特拉福德直到赛季结束。

曼联老板索尔斯克亚坚持说博格巴不会在一月的转会窗口被卖掉。

博格巴曾在去年夏天被传离开老特拉福德，并在上个赛季末表示希望接受新的挑战。

这名法国国脚曾与皇马联系在一起，但索尔斯克亚最终说服他在2019-2020赛季初留在曼彻斯特。

不幸的是，在那之后，博格巴一直在与持续的脚踝伤病作斗争，未能为曼联做出重大贡献。

索尔斯克亚不指望这名26岁的球员能在接下来的一个月里重返赛场，因为他还需要进行一系列的手术来恢复。

周六晚上，博格巴缺席了足总杯第三轮客场对阵狼队的比赛，而索尔斯克亚在赛后又一次被迫回答了关于他未来的问题。

当被问及这位世界杯冠军是否有可能在冬季转会市场离开老特拉福德时，曼联主教练反驳道：“你不会看到保罗(博格巴)在一月份离开。”

红魔这个月被建议补强他们的阵容，一些来自欧洲的顶级球员被认为是潜在的目标。

狼队前锋劳尔·希门尼斯被认为是曼联的目标之一，但当墨西哥前锋的名字在被记者提及时，索尔斯克亚选择守口如瓶。

这名挪威人说:“我们已经联系上了另一名优秀的球员。他今天表现得很好。我不能对猜测发表评论。”

曼联现在必须为周二对阵劲敌曼城的联赛杯比赛做准备。

曼城将前往老特拉福德参加半决赛第一回合的比赛，他们希望保住去年2月赢得的奖杯。

接下来，索尔斯克亚将在1月11日与垫底的诺维奇进行一场必须赢的比赛。

红魔目前在积分榜上排名第五，在争夺冠军联赛最后一席的竞争中落后切尔西5分。