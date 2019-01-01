索肖呼吁曼联需要耐心：罗马不是一天建成的

挪威人敦促球迷们要明白红魔的重建计划需要一些时间。

索尔斯克亚呼吁大家要有耐心，他说“罗马并非一天建成”，因为俱乐部正在努力重返争冠行列。

自从今年3月转正以来，这位主教练发现自己很难取得胜利。而在担任俱乐部临时主教练的19场比赛中，他赢了14场。

在上周末输给西汉姆之后，他现在已经有9场客场比赛未能获胜，最近一次客场获胜是在上个赛季欧冠中对阵巴黎圣日耳曼的比赛。

但是，尽管赛季开局令人失望，索尔斯克亚相信他正在为未来打造一支球队。

在接受天空体育采访时，这位挪威人说:“当然，我们已经遇到了一些障碍，我从来没有说过这将是一个能快速解决问题的工作。”

“罗马并非一天建成的。我们需要时间，孩子们的态度很好，一步一步来吧。”

“如果你看看我们在面对进球机会时丢球并不多，你就会发现我们在防守上一直是比较稳固的球队之一。”

曼联目前在英超联赛中排名第11，在前六场比赛中，他们赢了两场，平了两场，输了两场。他们拥有本赛季第三好的防守记录，仅次于利物浦和莱切斯特城，尽管他们在6场比赛中只进了8球。

索尔斯克亚补充道：“下一个阶段是解决前场问题。”曼联在夏季转会窗中只签下了一名攻击型球员丹尼尔·詹姆斯，但是这位主帅很高兴看到了后防球员哈马奎尔和万-比萨卡的加盟，他们为球队的未来打下了坚实的基础。

索尔斯克亚说:“如果你看看21岁的万-比萨卡和詹姆斯，你会发现他们都都表现得很好。

“我们不期望他们成为领袖，但他们还有很长的路，他们会在俱乐部和球队呆很多年。”

“哈利(马奎尔)是一个不同的球员;他是我们想要的一名中后卫，而我们认为他是我们防线中所缺失的拼图。”

“他是属于现在和未来的，因为他只有26岁。我对这三个人感到高兴，无论是现在还是将来。”

“这不仅仅是为了签下球员而签下球员，你必须签下正确的球员。”

曼联目前在最近五场联赛中只取得了一场胜利，近15场比赛只赢了4场。

周一晚上他们将在英超联赛中主场迎战阿森纳，接下来是忙碌的10月，他们将分别在联赛和联赛杯中对阵利物浦和切尔西，还将前往欧罗巴联赛对阵阿尔克马尔和贝尔格莱德游击队。