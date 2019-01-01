索肖呼吁弗雷德站出来代替博格巴中场的位置

球队的明星中场因为脚踝受伤将缺席到12月，红魔主帅支持巴西人在前者缺席的情况下发光发热。

索尔斯克亚呼吁弗雷德站出来代替博格巴在曼联的位置，因为后者在养伤期间将大量缺席球队的比赛。

自从9月底曼联在老特拉福德1:1战平阿森纳后，博格巴就一直因为脚踝受伤而缺席比赛。

关于他身体状况的最新消息对索尔斯克亚来说并不是个好消息，他在本周早些时候承认：“我想我们在12月之前不会看到保罗。他会缺席一段时间。”

“他需要时间来完全恢复。也许要到十二月我们才能见到他。”

在周三曼联做客斯坦福桥迎战切尔西之前，索尔斯克亚暗示弗雷德可以填补中场的空缺。

尽管身价高达5200万英镑，弗雷德却发现自己处于边缘地带，虽然本赛季他已经出场了9次。

然而，其中只有5次首发，3次来自英超联赛，巴西中场本赛季仍然没有进球或助攻。

“弗雷德可能会暂时取代保罗的位置，”索尔斯克亚说。“谈论一个缺席很久很久时间的人是没有用的，因为他不会来到球场上帮助我们，直到他康复。”

“保罗很聪明，他是我们需要的有创造力的中场球员，但这取决于其他人来站出来。”

从现在到博格巴12月复出，曼联将面临一系列胜面很大的比赛，尽管与切尔西的杯赛将是一场艰难的比赛。

他们将在英超联赛中面对伯恩茅斯、布莱顿、谢菲尔德联队和阿斯顿维拉，同时他们还将在欧罗巴联赛中主场迎战贝尔格莱德游击队，随后做客阿斯塔纳。

然而，12月可能是残酷的一个月，对托特纳姆和曼城的重要比赛都陆续到来。考虑到曼联目前在联赛中排名第七，在过去五场比赛中只赢了一场，索尔斯克亚不能在这期间丢分。

曼联目前也没有了卢克·肖，内曼尼亚·马蒂奇，图安泽贝，迪奥戈·达洛和埃里克·贝利，但肖和马蒂奇很快就会回到大名单之中。