索肖：冬歇后曼联将在争前四上有更好的表现

这名挪威人相信他的球队在非常必须的冬歇之后能够顺利度过一段繁忙的时期。

据索尔斯克亚透露，在冬歇结束后，曼联已经准备好了继续追求联赛第四的目标。

在2月1日主场0-0战平狼队的比赛后，红魔错过了缩小与切尔西差距的黄金机会，而切尔西目前占据着冠军联赛的最后一席。

其他球队

索尔斯克亚的队伍目前落后6分处于第九名，周一晚上他们将做客斯坦福桥与蓝军交手。

曼联本赛季已经两次击败了切尔西，同时也战胜了曼城，热刺和莱斯特。

然而，他们在对阵英超弱队时的表现却远远没有给人留下深刻印象，在锋线缺乏创造力的情况下，他们在很多情况下都付出了高昂的代价。

索尔斯克亚强调曼联在离开赛场两周后将会恢复活力，他认为在马贝拉的一个积极的训练营让球队更加紧密。

“休息得很好。回来的感觉很好，但是我们在那里度过了美好的一周。这是需要的，我想我们会看到这给整个联赛带来的好处，更不用说我们自己了。我相信整个英超都会从这次休息中受益。”

“我们不得不再次团结在一起，但我们必须先给他们放几天假来恢复精神。当我们在一起的时候，我们在那里进行了一个星期的训练，非常努力。那里有很好的设施，他们在那里照顾我们，球员们玩得很开心。”

“这是一种让团队凝聚在一起的绝妙方式。”

索尔斯克亚继续讨论在对切尔西的比赛中得到三分对红魔来说有多重要，同时他强调冬歇也会让他们在欧联杯淘汰赛中击败布鲁日。

“这当然是一场重要的比赛，切尔西几乎整个赛季都排在第三或第四，所以对我们和我们的追逐者来说，我们必须抓住这个机会，”索尔斯克亚说。“希望我们能得到三分，这将对我们的进步产生很大的影响。”

“希望我们能顺利地战胜布鲁日俱乐部，这是一支优秀的球队，如果我们能做到这一点，我们将在这六周内打11场比赛。”

“这是可能的。这对孩子们来说是另一项艰巨的任务，这就是为什么这周我们在一起，而在那之前的一周我们休息，我相信我们会因此过得更好。当然，每一场比赛都很重要。我们只剩下13场(联赛)比赛来扳回我们需要的分数。”

当被问及拉什福德和博格巴的恢复程度时，索尔斯克亚回答说:“他们是职业球员，他们希望尽快恢复。”

“作为一名球员，你受伤了，这是一段艰难的时期。我相信当我们在球场上看到他们时，他们会再次微笑着比赛。”